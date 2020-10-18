"أمانات" تستثمر 18.4 مليون درهم في شركة أمريكية لتكنولوجيا التعليم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت أمانات القابضة، أكبر شركة استثمارية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم عن استثمارها مبلغ 18.4 مليون درهم (5 مليون دولار أمريكي) في شركة (BEGiN) الأمريكية المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم.

وأسست (BEGiN) برنامج التعليم المبكر المتميز HOMER كجزء من مخصص جولة الإستثمار في Series C. وتركز الشركة على مراحل التعليم المبكرة وذلك من خلال منصة فعالة تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثماني سنوات.

ومن خلال هذا الاستثمار، أصبحت أمانات الشريك الاستراتيجي الرئيسي لـ BEGiN في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع الاستفادة من خبرة أمانات في هذا المجال بالإضافة إلى شبكتها المميزة والداعمة في دفع عجلة النمو في المنطقة.

وانضمنت أمانات إلى نخبة من المستثمرين الماليين والاستراتيجيين الدوليين مثل شركة LEGO Ventures، Sesame Workshop ، Gymboree Play & Music ، 3One4 Capital، Trustbridge Partners و Interlock Partners.

ويعد هذا الاستحواذ أول استثمار في مجال إستثمارات رأس المال المجازف لأمانات ويتماشى مع أهدافها الاستراتيجية في الاستثمار في شركات تكنولوجيا التعليم والصحة المتنامية والتي لديها نموذج عمل جاذب وفريق إدارة قوي وذات نمو إقليمي ورؤية واضحة نحو تحقيق ربحية على المدى القصير والمتوسط.

وعلاوة على ذلك، فإن هذا الاستثمار يعكس التزام أمانات بالقيام بدور رئيسي في تكنولوجيا التعليم والصحة في المنطقة والتي ظهرت الحاجة إلى ضرورتها بعد تفشي جائحة كوفيد-19.

وقال نيل شيوني، المدير التنفيذي وأحد مؤسسي BEGiN: "إن شركة BEGiN تتشارك مع كبرى العلامات المعروفة دولياً في مجال التعليم المبكر والترفيه والتكنولوجيا لإعادة تشكيل رحلة التعليم المبكر بدءاً من تواجد الأبوين والأطفال بالمنزل. ونحن نتطلع إلى شراكتنا الاستراتيجية مع أمانات للتوسع في جميع أنحاء المنطقة مدعومين بمكانتها القوية في قطاع التعليم".

وتعليقًا على ذلك، أعرب الدكتور محمد حمادة، الرئيس التنفيذي لـ "امانات": "إن استثمارنا في شركة BEGiN يمثل خطوة هامة لأمانات نظراً للتأثير العميق لمثل هذه التكنولوجيا الخلاقة على القطاعات التي نستثمر فيها. ونحن نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في تكنولوجيا التعليم والصحة لتصعيد محفظتنا الاستثمارية ولترسيخ أمانات كشريك استراتيجي في المنطقة مع المؤثرين في هذا المجال".

وأضاف حماده: "نحن حثيثون في البحث عن الفرص التي من شأنها تغيير طرق تقديم الخدمات التعليمية والصحية التقليدية ونعتقد أن هناك المزيد من فرص الاستحواذ المماثلة. ويدخل هذا الاستثمار في حيز سياستنا الاستثمارية الهادف لإنشاء والدخول في شراكات مع الشركات الرائدة دوليا التي يمكن نقل نموذج عملها إلى المنطقة والتي من شأنها خلق قيمة ومصدر للتطور السريع وتميز تنافسي عن الآخرين".

في أوائل هذا الشهر، أطلقت BEGiN أول برنامج شامل للتعليم المبكر HOMER Learn & Grow. وقد ساهم البرنامج في توسعة برنامج القراءة الحائز على العديد من الجوائز للمزيد من المواد مثل الرياضيات، الإبتكار، مهارات التواصل الإجتماعي، و التحليل الإبداعي و الناقد والتي ستقدم تجارب تعليمية من خلال الوسائط الإلكترونية أو حضورياً أو بدنياً.

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