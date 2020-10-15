"جيه جروب" تستثمر 55 مليون درهم في "فوكس بوش"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت جيه جروب، المجموعة القابضة التي تتخذ من لبنان مقرّاً لها، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة فوكس بوش، والتي مقرها دبي وهي أول شركة في المنطقة تقدّم حلولاً متكاملة للناشرين والمُعلنين الرقميين.

وبموجب هذه الشراكة، ستستثمر جيه جروب مبلغ 15 مليون دولار (55 مليون درهم) في أول تقنية أداء مؤتمتة في الشرق الأوسط من فوكس بوش، وتطلق العنان لتطلعاتها العالمية.

وانطلاقاً من تصميمها لتكون أحد الحلول الفعالة من حيث التكلفة للمعلنين والناشرين، ستشكّل فوكس بوش المورّد الوحيد في المنطقة للعملاء المحتملين عبر منصة تقنية الأداء المؤتمت.

وتزوّد التقنية العلامات التجارية بعملاء محتملين بهدف تعزيز أداء المواقع الإلكترونية المعنية، وفعالية حملاتها الرقمية الموجّهة.

وتعتمد هذه التقنية على البيانات السلوكية المتطورة للمستخدم، وتحظى بدعم أول مركز اتصالات في المنطقة معزّز بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنصة ومشغل فيديو قويّ، ما يساهم في ضمان مصداقية أداء الإعلان الرقمي.

وفي الوقت الحالي، تمتلك فوكس بوش منصة لإدارة البيانات، وهي مصدر غني بالبيانات الموجهة للجمهور العربي، وتُستخدم حلولها المخصصة للناشرين عبر أكثر من 50 ألف موقع إلكتروني حول العالم.

وبفضل الاستفادة من مجموعة حلولها المتطورة، تمتلك فوكس بوش اليوم القدرة على الوصول إلى 3 من أصل 5 أشخاص يعيشون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستكون فوكس بوش أحدث المشاريع الاستثمارية، وإضافةً قيّمةً إلى الأعمال المتنوّعة التي تقودها جيه جروب في قطاعات متعددة، تحت إدارة مؤسسها ورئيسها عماد جمعة.

ومن خلال العمل التعاوني، تسعى فوكس بوش وجيه جروب معاً للنهوض بسوية القطاع الإعلاني حول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز