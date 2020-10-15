دانة غاز توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 90 مليون دولار مع بنك المشرق

المصدر: وام

أعلنت شركة "دانة غاز" عن حصولها على تسهيل ائتماني بقيمة 90 مليون دولار من بنك المشرق.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن هذا التسهيل الائتماني يستحق خلال عام واحد، وبمعدل فائدة أولي مقداره 3% سنوياً فوق سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن "ليبور" (ليبور+3%) ..مؤكدة أنها تملك خيار تمديد هذا التسهيل الائتماني لأربع سنوات إضافية.

وتأتي هذه الخطوة بعد اعلان الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري انها تدرس الخيارات المالية المتاحة لتسوية صكوكها في موعد الاستحقاق.

وبالإضافة لاستخدام الاحتياطيات النقدية المتوفرة لديها فان التسهيل الائتماني الجديد سيمكن الشركة من السداد الكامل لصكوكها التي تستحق بتاريخ 31 أكتوبر 2020 والتي يبلغ إجمالي قيمتها 309 ملايين دولار.

وأكدت الشركة في بيانها أنها ستقوم بتسديد التسهيل الائتماني المقدم من بنك المشرق عند استكمال خطط بيع أصولها في مصر.

وقال الدكتور باتريك المان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: "هذا التسهيل الائتماني هو شهادة راسخة على وضع شركة دانة غاز التشغيلي والمالي القوي، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق حاليا نتيجة الجائحة العالمية وما فرضته من تحديات وتبعات سلبية على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط والغاز.

من جانبه قال أحمد عبدالعال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق إنه على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي فرضها فيروس كوفيد -19، إلا أن دانة غاز أظهرت صلابة ومتانة مركزها المالي وهذه الشراكة هي خير دليل على التزام بنك المشرق بالقيام بدور رائد لتحفيز ونمو قطاع الطاقة في المنطقة.

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