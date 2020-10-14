مجلس إدارة "أرابتك" يناقش خطة تصفية الشركة الإثنين المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة أرابتك القابضة، إن مجلس إدارتها سيقوم بمناقشة جميع الأمور المرتبطة بخطة التصفية يوم الإثنين المقبل الموافق 19 أكتوبر 2020.

وأضافت "أرابتك" اليوم الأربعاء في افصاح لسوق دبي المالي، إنه من المقرر مناقشة الخطة في اجتماع للمجلس سيعقد في الساعة الثالثة بعد ظهر الإثنين المقبل.

كان مجلس إدارة الشركة ناقش في اجتماعه المنعقد الخميس الماضي جميع القرارات والإجراءات المتخذة للمضي قدماً في خطة التصفية.

وصوت مساهمو "أرابتك" في اجتماع العمومية الذي عقد أخيراً لصالح عدم استمرارية الشركة وحلها نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة.

والقرار الذي تم التصويت عليه في الاجتماع جاء بعد دراسة خيارات استراتيجية متعددة من قبل مجلس الإدارة بناء على التحليل المالي المعتمد من متخصصي عمليات إعادة الهيكلة "أليكس بارتنرز".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز