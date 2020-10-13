وضع حجر الأساس لحي "الياسمين" بمجمع الزاهية

المصدر: الشارقة- البيان

شهد مجمع "الزاهية" بالشارقة، وضع حجر الأساس لحيّ "الياسمين"، في خطوة نحو إنجاز كامل لعمليات التطوير.

وتم تصميم حي "الياسمين"، الذي سيكتمل إنشاؤه بحلول عام 2022، بصورة تلائم احتياجات العائلات الشابة الباحثة عن الرفاهية والهدوء في منزلهم المستقبلي.

وسيضم الحي أكثر من 200 وحدة سكنية من الفلل ومنازل التاون هاوس المكونة من 2 و3 غرف نوم، والمحاطة بالمساحات الخضراء، مع إطلالات على المنتزهات، بشكل يتكامل مع الأحياء السكنية الأخرى في مجمع "الزاهية".

وسبق أن تم تسليم أكثر من 800 منزل في أحياء "الجوري" و"النرجس"، فيما تتواصل الأعمال الإنشائية في حي "الليلك".

وستتولى شركة "اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء" (يونك)، التي تقوم بتطوير مجموعة واسعة من المشاريع المميزة في الإمارات، الإشراف على الأعمال الإنشائية الخاصة بحي "الياسمين"، وذلك لضمان تحقيق المواصفات التي ترقى إلى مستوى تطلعات شركة "ماجد الفطيم" لمختلف مجمعاتها السكنية.

وقال وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "الشارقة القابضة": يمثل هذا الحي استثماراً جديداً في مجتمعنا. ويسعدنا المضي قدماً مع شركائنا نحو استكمال المشروع في عام 2023.

ويتناغم حيّ "الياسمين" مع موقع ومكانة مجمع "الزاهية"، كأول مشروع في دولة الإمارات والشرق الأوسط يحصل على شهادة "بريام للمجمعات" (BREEAM)، والتي تعد مقياساً لمستوى الاستدامة في تصميم وتطوير المجمعات السكنية. ويمثل مجمع "الزاهية" جزءاً من الشراكة الاستراتيجية بين "ماجد الفطيم العقارية" و"الشارقة لإدارة الأصول".

وسيتضمن عند إنجازه بالكامل نحو 3700 منزل. ويقع مجمع الزاهية على شارع المدينة الجامعية، مع وصول مباشر إلى شارع الشيخ محمد بن زايد. وحتى تاريخه، تم بيع 55 % من المشروع، وتسكنه حوالي 800 عائلة.

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