"الاتحاد العقارية" تحقق أرباحاً تفوق النصف مليار درهم بالربع الثالث 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2020، محققة أرباح وصلت إلى 509.206 مليون درهم (12 فلس تقريباً للسهم الواحد).

وبلغ الربح الإجمالي المحقق لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 348.779 مليون درهم (8 فلس تقريباً للسهم الواحد) مقارنة بخسارة قدرها 164 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

ونجحت الشركة من خلال هذه النتائج المالية في إطفاء جميع خسائرها عن عام 2019 وكذلك الربع الأول والثاني من العام الحالي، كما ارتفعت أصول الشركة إلى 6.162 مليار درهم تقريبا مقارنة بـ 5.863 مليار درهم.

وارتفعت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة إلى 3.041 مليار درهم مقارنة بـ 2.708 مليار درهم، وانخفضت الخسائر المتراكمة إلى أقل من 50٪ (انخفضت إلى 41.8٪).

وبهذه المناسبة، قال خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس الإدارة شركة الاتحاد العقارية: "وضع مجلس الإدارة المنتخب والذي تولى إدارة الشركة في إبريل الماضي رؤية واضحة لإعادة الشركة إلى مصاف الشركات الرائدة، حيث نجحنا في إعادة هيكلة أكبر ديوننا وإعادة السمعة الإئتمانية للشركة، كما عملنا جاهدين على استعادة المساحات الطابقية المملوكة للشركة والانتهاء من جميع الموافقات بشأنها مع الجهات التنظيمية والذي انعكس إيجاباً على نتائجنا المالية".

وتابع الحمادي: "لدينا العديد من المؤشرات التي تبشر باستمرار الزخم، إذ حصلنا مؤخراً على عرض استحواذ على حصة في شركتنا التابعة دبي أوتودروم والذي سينعكس إيجاباً على نتائجنا المستقبلية عند إنجاز الصفقة والذي نتوقع بأن يتم في الربع الرابع من هذا العام أو الربع الأول من العام القادم".

وأضاف الحمادي: "نؤكد على الفرص الواعدة التي سنحققها لمساهمي الشركة، فعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بشكل عام بسبب جائحة كورونا، إلا أننا حققنا أرباحاً في الربع الثالث قامت بتعويض جميع خسائرنا إلى ما قبل عام 2017 ولنعود بالشركة إلى الربحية من جديد ونأمل بالاستمرار على نفس النهج".

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