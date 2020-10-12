"دبي للاستثمار" توقع اتفاقية لتسريع إنجاز عمليات المشتريات بشركاتها

المصدر: وام

وقعت شركة دبي للاستثمار اتفاقية مع "سي 1 إنديا" لتسريع وتيرة إنجاز عمليات المشتريات في شركاتها عبر مختلف قطاعات الأعمال التابعة لها.

حضر حفل التوقيع خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار و سوريش ناندا رئيس مجلس إدارة شركة "سي 1 إنديا" وشركة داون تاون لإدارة الاستثمارات المحدودة ومحمد العلي المدير العام لشركة داون تاون لإدارة الاستثمارات المحدودة و براندون جوزيف النائب الأعلى للرئيس لشركة داون تاون لإدارة الاستثمارات المحدودة.

ووضعت دبي للاستثمار الخطط اللازمة لإطلاق المرحلة الأولى من التنفيذ مع شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح التابعة لها والمتخصصة في تصنيع الزجاج الذي يستخدم في قطاع الإنشاءات وصناعة السيارات حيث استفادت الشركة في تحديث نظام المشتريات لديها وتحسين إدارة سير العمليات إضافة إلى تتبع أداء الموردين بما يسهم في الحد من مشاكل إدارة البيانات.

وتتخذ دبي للاستثمار من تنفيذ خدمات تحويل المشتريات الرقمية نهجا مبتكرا عن طريق الاستفادة من قوة التقنيات الرقمية والعمل على دفع التحول في عمليات المشتريات ما سيؤدي حتما إلى تحسين التكلفة ودعم إدارة المخاطر للارتقاء بالأداء وتخفيف المخاطر المرتبطة بعمليات المشتريات.

وقال خالد بن كلبان: " بفضل الإمكانات الهائلة التي توفرها التطبيقات الرقمية فقد أسهمت حلول المشتريات الفعالة المتاحة حاليا في إحداث تحول جذري في عمليات المشتريات لدى المؤسسات، كما حققت فوائد كبيرة للشركات.

لقد كنا نبحث عن نظام شراء مركزي آلي لتطبيقه في دورات التوريد لدى شركات دبي للاستثمار مع ضمان حركة أفضل واستقرار أعلى وأداء محسن وبعد تقييم مختلف الخيارات فقد تبين لنا أن حل المشتريات من "سي 1" يعتبر الأنسب لتلبية الاحتياجات المتنوعة لأنشطة الشركة وعلاوة على ذلك فإننا نخطط لتوسيع نطاق تطبيقه وتنفيذه عبر مختلف الأعمال والاستفادة من أتمتة العمليات وصولا إلى الشفافية الشاملة لجميع المعاملات في دورة المشتريات ".

وعن طريق الاستفادة من عمليات التحقق الاستثنائية من طرف ثالث وتوظيف التفكير التقدمي والاستعانة بالنهج الإبداعي الهادف إلى توفير شفافية ممتازة ورؤى وتوصيات عميقة ستستفيد دبي للاستثمار من أفضل الممارسات التي يضمنها هذا الحل مع ضمان المعرفة المتقدمة في هذا المجال إضافة إلى خبرة الشركة وتقنياتها التي أثبتت فعاليتها لاسيما وأن الحل يعتمد على الابتكار لتبسيط آليات وعمليات الشراء.

من جهته قال سانجاي بوري الرئيس التنفيذي لشركة "سي 1 إنديا": " إننا في "سي 1" نؤكد التزامنا إزاء ضمان قيمة طويلة الأجل والقائمة على أسس الثقة والشفافية والنزاهة ولقد كرسنا جهودنا طوال العقدين الماضيين لتطوير العمل في هذا المجال وتقديم حلول المشتريات الفاعلة للقطاعين الخاص والعام حول العالم ويسعدنا انضمام دبي للاستثمار إلينا وسنواصل تقديم الدعم لها لضمان نجاحها المستمر كما نتطلع إلى ترسيخ علاقة مهنية رائعة معها".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز