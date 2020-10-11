إنفستكورب تبيع محفظة عقارية صناعية في المملكة المتحدة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أنها أكملت بنجاح بيع محفظة تضم 7 أصول عقارية صناعية إلى "مايلواي"، وهي شركة عقارية لوجستية تنشط في مختلف أنحاء أوروبا.

واستحوذت إنفستكورب على المحفظة التي تتكون من ثلاثة مبانٍ فردية وأربعة عقارات متعددة الإيجارات، عام 2017. وتضم المحفظة ما مجموعه 692 ألف قدم مربعة من الأماكن الصناعية والمستودعات ومراكز التوزيع، في غلاسغو، إدينبورغ، ليفربول، وارينغتون، ليدز، ساوث إلمسول وهاي ويكومب. وخلال فترة الملكية، أنجزت إنفستكورب عدداً من المبادرات الآيلة إلى تعزيز القيمة، بما في ذلك زيادة الإشغال الإجمالي للمحفظة من 88٪ إلى 96٪ وقت التخارج.

وتمثل الصفقة علامة فارقة في نشاط إنفستكورب في القطاع العقاري الأوروبي، حيث استفادت الشركة من خبرتها في الاستثمار الناجح في العقارات في الولايات المتحدة، لتوسّع منصتها العقارية إلى أوروبا عام 2017.

ومنذ ذلك الحين، استحوذت إنفستكورب على ما قيمته 200 مليون جنيه إسترليني من الأصول الصناعية واللوجستية في المملكة المتحدة بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 2.8 مليون قدم مربعة تشمل 28 عقاراً.

وباحتساب استثماراتها العقارية الأخرى في ألمانيا وبلجيكا وهولندا، نجحت إنفستكورب في زيادة إجمالي أصولها العقارية الأوروبية المُدارة إلى أكثر من 800 مليون يورو.

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