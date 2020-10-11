شعاع كابيتال تطلق "صندوق تمويل الفرص" بقيمة 200 مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "شعاع كابيتال"، الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، عن إطلاقها صندوق "شعاع لتمويل الفرص" بحجم 200 مليون دولار أميركي، الذي يستهدف الاستثمار التمويلي في شركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد تم تأسيس الصندوق في 29 سبتمبر 2020 ونجح خلال الفترة الماضية في استقطاب ما مجموعه 68 مليون دولار من مستثمرين متعددين.

يأتي توجه شعاع إلى إطلاق أولى صناديقها التمويلية المتخصصة، بعد النجاح المتواصل للشركة في تنفيذ عدد من عمليات التمويل والأنشطة الائتمانية ذات الطابع الاستثماري التي تجاوز حجمها 250 مليون دولار أميركي، محققة عوائد بمعدل قارب الـ 15٪، بالإضافة إلى تنفيذها عمليات إعادة هيكلة وترتيب تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار.

ويتمثل الهدف الرئيسي لصندوق "شعاع لتمويل الفرص" في تحقيق عائد جذاب مع المحافظة على رأس المال، من خلال استثمارات مستهدفة ذات الطابع الاستراتيجي في مجال التمويل الرئيسي وتمويل الميزانين والتمويل الموحد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات والشركات العاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتقتضي الإشارة إلى أن هذا الصندوق هو صندوق مغلق محددة مدته بأربع سنوات.

ويعد صندوق "شعاع لتمويل الفرص" هو الصندوق الرابع الذي تعلن عنه شعاع في عام 2020.

وتواصل الشركة جذب رؤوس الأموال من المستثمرين، وقد جمعت أكثر من 140 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يدل على قوة الشركة وخبرتها وسجلها الحافل في المنطقة.

ويقول جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال:"في ظل البيئة التنظيمية والتجارية المتغيرة الناتجة خصوصاً عن تداعيات الأزمة التي تسبب بها كوفيد-19، لاحظنا أن عدد من الشركات والمشاريع في قطاعات مختلفة تواجه صعوبات على مستوى حجم ووفرة السيولة، ما يعكس بطبيعة الحال صعوبات في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وإدارة أصولها".

وتابع الصديقي: "لكن على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجه نشاط الائتمان والاقتراض، ما زلنا في شعاع مؤمنين بأن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تحتوي على الكثير من الفرص الجذابة للمستثمرين والقادرة على توليد عوائد مناسبة ذات مخاطر معتدلة في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاعات الرعاية الصحية والعقار والضيافة والإنشاءات والشحن".

وأضاف الصديقي قائلاً: "الفرص المتاحة في ظل البيئة الحالية للأسواق تشمل إعادة الرسملة قصيرة الأجل، وتمويل تنمية رأس المال والقروض قصيرة الأجل المحددة الغرض إضافةً إلى تمويل الاستحواذ. وبالتالي، حدد فريق الاستثمار في شعاع العديد من الاحتياجات لهذا النوع والمستوى من عمليات تمويل المشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويتطلع هذا الفريق إلى تزويدهم باستثمارات بديلة مبتكرة بما في ذلك تمويل المرحلة الأخيرة، وهو الأمر الذي قمنا به بنجاح منذ الأزمة المالية السابقة. ونحن نتطلع إلى المساعدة في استكمال هذه المشاريع الرئيسية، ومواصلة دعم أهدافها المستقبلية مع انتقال اقتصادنا إلى مرحلة التعافي".

ومن المتوقع أن تشمل لائحة المستثمرين في "صندوق شعاع لتمويل الفرص" عددًا من الشركاء محدودي المسئولية الإقليميين والدوليين ، بما في ذلك المؤسسات المالية غير المصرفية الإقليمية، والمكاتب العائلية، وشركات الاستثمار، والأفراد المؤهلين ذوي الملاءة المالية المرتفعة.

بدوره قال مصطفى خريبة، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الأصول في شركة شعاع كابيتال: "يستهدف الصندوق تحقيق عوائد معتدلة في أسواق الدين الخاصة وفق معايير تغطية صارمة لضمان حماية المستثمرين من أي تحولات سلبية. لقد قمنا طوال مسيرتنا وعبر إدارة العديد من الاستثمارات في مجال الأنشطة الائتمانية بتطوير فهم عميق لتقييم مخاطر الائتمان وضمان التخارج الناجح لاستثماراتنا".

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