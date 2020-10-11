"أرابتك" تمضي قدماً في خطة التصفية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة أرابتك القابضة، اليوم الأحد، أن مجلس إدارتها ناقش جميع القرارات والإجراءات اللازمة للمضي قدماً في خطة التصفية.

وذكرت الشركة في إفصاح لها نشر على شوق دبي المالي، إن المناقشة جاءت خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد يوم الخميس الماضي الموافق 8 أكتوبر 2020.

كانت مساهمو "أرابتك" قد صوتوا في اجتماع العمومية الذي عقد الأربعاء 30 سبتمبر الماضي لصالح عدم استمرارية الشركة وحلها نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة.

والقرار الذي تم التصويت عليه في الاجتماع جاء بعد دراسة خيارات استراتيجية متعددة من قبل مجلس الإدارة بناء على التحليل المالي المعتمد من متخصصي عمليات إعادة الهيكلة "أليكس بارتنرز".

ويمنح القرار مجلس إدارة الشركة فترة زمنية أقصاها شهرين للتباحث مع الأطراف المعنية أصحاب المصلحة قبل تقديم طلب التصفية للمحاكم المختصة.

وكان سوق دبي المالي قرر الاثنين الماضي استمرار إيقاف التداول على أسهم "أرابتك" حتى إشعار آخر.

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