"غلفتينر" تُعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة غلفتينر، إحدى أكبر الشركات الخاصة المستقلة لتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية في العالم، والتابعة لشركة الهلال للمشاريع والتي تتخذ من الإمارات مقرا لها، عن تعيين تشارلز منكورست رئيساً تنفيذياً جديداً لها.

فيما سيواصل الرئيس التنفيذي السابق بيتر ريتشاردز عمله في مجلس إدارة غلفتينر وقيادته لتوسع أعمال الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية بصفته الرئيس التنفيذي لشركة غلفتينر الولايات المتحدة.

ويتولى الرئيس التنفيذي الجديد تشارلز منكورست مهاماً عدة من بينها الإشراف على النمو الاستراتيجي للشركة التي تتولى حالياً تشغيل وإدارة موانئ وأعمال لوجستية بمقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي أنحاء أخرى من العالم تشمل العراق ولبنان والسعودية والولايات المتحدة.

وتعليقاً على قرار التعيين، صرّح بدر جعفر، رئيس مجلس إدارة غلفتينر والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، قائلاً: "يحمل تشارلز منكورست خبرات هائلة في مجال سلاسل الإمداد ستكون ذات قيمة عظيمة في توجيه جهود غلفتينر نحو المرحلة المُقبلة من النمو والتوسع. كما سيتولى تشارلز قيادة استراتيجية التحول الرقمي في غلفتينر وتطوير بنية تحتية مستدامة ضمن مختلف عمليات الشركة حول العالم."

يحوز تشارلز منكورست خبرات تمتد على أكثر من 25 عاما في الصناعة البحرية العالمية، وسبق له أن شغل مناصب مهمة عديدة لدى شركتين عالميتين هما DHL Worldwide Express وAPM Terminals.

وشغل سابقاً منصبَ الرئيس التنفيذي لمجموعة يوروبورتس؛ وهي مجموعة متخصصة في البنية التحتية للموانئ وتتخذ من لكسمبرغ مقراً لها.

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