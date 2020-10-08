"أرامكس" تحتفظ بوثائق تأمين شاملة لحادثي مرفأ بيروت وحريق المغرب

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة أرامكس، لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، إنها تحتفظ بوثائق تغطية تأمينية شاملة تغطي كلا من الضرر الشامل الذي تعرضت له مستودعاتها في العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة انفجار المرفأ، وتضرر مخازنها بمنشأة المستودعات في الدار البيضاء بالمغرب نتيجة اندلاع حريق.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الخميس لسوق دبي المالي، أن فريق إدارتها قام بتعيين مقيم للخسائر لإدارة المطالبتين مع شركات التأمين المعنية.

وتوقعت الشركة أن تغطي وثائق التأمين هذه الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادثين، على أن يتم الاتفاق على إجمالي التعويض النهائي بناء على التقارير النهائية الصادرة عن الجهات المعنية في البلدين.

وأشارت "أرامكس" في بيانها، إلى أنها ستقوم باحتساب مخصصات غير مكررة بقيمة 15 مليون دولار (55 مليون درهم) تماشياً مع متطلبات المعايير الدولية لإدارة التقارير المالية.

وأوضحت أن تلك المخصصات ستظهر في البيانات المالية للشركة خلال الربع الثالث 2020، وتتضمن مخصصات غير مكررة بقيمة 2.7 مليون دولار (10 ملايين درهم) لتغطية الضرر الشامل في المستودعات الخاصة بالشركة في بيروت نتيجة الانفجار الكبير الذي حصل في مرفأ بيروت خلال أغسطس الماضي.

كما تتضمن مخصصات غير مكررة بقيمة 12.3 مليون دولار (45 مليون درهم) لتغطية الخسارة الناجمة عن تضرر 3 مخازن في منشأة المستودعات الخاصة بالشركة في مدينة الدار البيضاء في المغرب نتيجة اندلاع حريق أواخر سبتمبر الماضي.

وأضافت الشركة أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تعويض محتمل من شركات التأمين فقط عندما يكون من المؤكد استلامه، وفور استكمال جميع الإجراءات بهذا الصدد.

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