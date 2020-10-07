"تأجيل اجتماع مجلس إدارة "أرابتك" إلى الغد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة أرابتك القابضة في افصاح نشر على موقع سوق دبي المالي، أنه تم تأجيل موعد انعقاد مجلس إدارتها الذي كان من المقرر عقد اليوم للنظر في تنفيذ قرارات "العمومية"، إلى غدٍ الخميس 8 أكتوبر الساعة الثالثة بعد الظهر.

ومن المقرر أن ينظر المجلس خلال الاجتماع في القرارات والإجراءات اللازمة لأغراض تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماع الأخير للجمعية العمومية.

وصوت مساهمو "أرابتك" في اجتماع العمومية الذي عقد الأربعاء الماضي لصالح عدم استمرارية الشركة وحلها نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة.

والقرار الذي تم التصويت عليه في الاجتماع جاء بعد دراسة خيارات استراتيجية متعددة من قبل مجلس الإدارة بناء على التحليل المالي المعتمد من متخصصي عمليات إعادة الهيكلة "أليكس بارتنرز".

ويمنح القرار مجلس إدارة الشركة فترة زمنية أقصاها شهرين للتباحث مع الأطراف المعنية أصحاب المصلحة قبل تقديم طلب التصفية للمحاكم المختصة. ولحين ذلك فإن التركيز الأول للشركة سيكون توفير الاستقرار لموظفي الشركة وللشركات التابعة ومقاولين الباطن والموردين والأطراف المعنية الأخرى.

وكان سوق دبي المالي أعلن يوم الاثنين الماضي استمرار إيقاف التداول على أسهم "أرابتك" حتى إشعار آخر.

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