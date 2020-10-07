"إعمار": الأرض المُلغى ملكيتها بالسعودية ليست مملوكة للشركة منذ 2016

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة إعمار العقارية، إن الأرض التي تم إلغاء سند ملكيتها في السعودية ليست مملوكة من قبل شركة إعمار أو للشركة التابعة لها منذ عام 2016 تاريخ الانفصال عن الشركاء في المملكة.

وأضافت الشركة في بيان توضيحي لسوق دبي المالي اليوم الأربعاء، أن قيمة الأرض لم تنعكس في البيانات المالية الموحدة لشركة إعمار للعام 2019.

وأشارت إلى أنه لا يترتب على قرار المحكمة بإلغاء سند الملكية أي أثر مالي جوهري على شركة إعمار.

كانت شركة إعمار العقارية، ذكرت في بيان سابق أن الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول إلغاء صك أرض بمساحة 13 مليون متر مربع لشركة تابعة لها، ليس له تأثير جوهري عليها، مشيرة إلى أن الأرض ليست مملوكة في الوقت الحالي لشركة إعمار أو الشركة التابعة لها.

كانت أنباء قد تداولت عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول قيام المحكمة العليا في السعودية بإلغاء صك أرض بمساحة 13 مليون متر مربع لشركة "إعمار الشرق الأوسط" التابعة لإعمار العقارية لمشروع "بحيرات الخبر" في منطقة بين الخبر والظهران والدمام بالمملكة.

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