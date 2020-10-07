"الإمارات دبي الوطني ريت": زيادة نشاط التأجير لمحفظة المكاتب بالربع الثالث

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (شركة استثمار مغلقة)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن تجديد عقود الإيجار لمجموعة من المستأجرين في أكبر أصولها العقارية، ما يشير إلى زيادة نشاط التأجير عبر محفظة المكاتب خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقود المجددة حوالي 865 مليون درهم كما في 30 يونيو 2020، ويمثل برج الثريا 1 وبرج ضمان والمبنى رقم 49 في مدينة دبي الطبية ومبنى "ذا إيدج" جزءاً كبيراً من محفظة شركة الإمارات دبي الوطني ريت، حيث وصلت مدة عقود الإيجار الحديثة لخمس سنوات، وهو ما يعادل 23% من إجمالي المساحات المكتبية المتاحة التي تم تجديد عقودها في هذه المباني.

وساهمت العقود الجديدة وعقود تجديد الإيجار في تسجيل تحسّن كبير في المتوسط المتوقع لعقود الإيجار غير المنتهية لمحفظة شركة الإمارات دبي الوطني ريت، حيث زادت نسبتها من 3.2 إلى 3.9 سنوات.

ويصل مجموع مساحات الأربعة إلى 469.199 قدماً مربعة من صافي المساحات القابلة للتأجير، وهو ما يمثل حصة الأسد من محفظة المكاتب في الشركة.

ويعد تمديد وتجديد عقود الإيجار مع أكبر المستأجرين ركيزة أساسية لاستراتيجية الإدارة لبناء المرونة في بيئة الأعمال المليئة بالتحديات، مع الحفاظ على سعي الشركة لتحقيق الاستقرار لحماية دخلها من الإيجارات.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: "يعد تأمين واستدامة عقود إيجار طويلة الأجل ركيزةً أساسيةً في استراتيجيتنا، فهو أمرٌ ذو أهمية كبيرة بالنسبة لنا، خاصةً لمواجهة التحديات التي خلقتها جائحة فيروس كورونا المستجد والتقلبات في أسعار النفط وسوق العقارات".

وتابع: " يعتبر تجديد شركة «أوراكل» ومجموعة من المستأجرين الرئيسيين الآخرين عبر محفظة مكاتبنا تأكيد على ثقتهم في شركة الإمارات دبي الوطني ريت. نسعى من خلال أولوياتنا في الوقت الحالي للحفاظ على زخم النمو مع البناء على جهودنا لتأجير الوحدات الشاغرة".

وأضاف تايلور: "أما بالنسبة لبقية العام 2020، سنركز على برامج ترقية أصول المحفظة والاستثمار في التحسينات لتعزيز القيمة للمستأجرين وجعل أصولنا أكثر جاذبية للعملاء الحاليين والجدد. يرتبط تحسّن متوسط عقود الإيجار غير المنتهية في المحفظة بشكل مباشر بالمبادرات التي نفذها فريق إدارة الأصول، ويسعدنا أننا نفي بوعدنا فيما يتعلق بإرضاء العملاء المستأجرين، حيث قدمنا مجموعة من الإجراءات لمساعدتهم خلال فترة ذروة الجائحة".

وجددت أوراكل، أكبر مستأجري شركة الإمارات دبي الوطني ريت، عقد الإيجار الخاص بها في مبنى "ذا إيدج" لمدة خمس سنوات إضافية. وتشغل شركة أوراكل في الوقت الحالي مساحة 76،422 قدماً مربعاً عبر خمسة طوابق في المبنى، الذي يتمتع بموقع متميز في مدينة دبي للإنترنت، أحد مراكز الأعمال الأكثر حيوية في الإمارات.

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