"أرادَ" ترسي عقدا بـ102 ملايين درهم لتنفيذ المرحلة الثانية من البنية التحتية لمشروع "الجادة "

المصدر: وام

كشفت شركة "أراد" المطور العقاري عن آخر مستجداتها ضمن سلسلة من العقود الإنشائية المتتالية في مشروع " الجادة " العملاق متعدد الاستعمالات في قلب الشارقة الجديدة والذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 24 مليار درهم حيث أرست مؤخرا عقدا بقيمة 102 ملايين درهم لتشييد المرحلة الثانية من أعمال البنية التحتية لبث الحياة في عدد من المواقع في الجادة.

ويغطي نطاق العمل ضمن العقد الجديد جميع أعمال البنية التحتية بما في ذلك تشييد مرافق الطاقة الكهربائية والمياه وشبكات الاتصالات وأعمال الطرق وتنسيق المواقع لمجتمع إيست فيليدج ومجمع نست للسكن الطلابي ومدرسة سابيس الدولية - الجادة والمرحلة الرابعة من الجادة والتي سيتم إطلاقها للبيع قريبا هذا العام وستبدأ أعمال إنشاء البنية التحتية فورا ومن المتوقع أن تنتهي في سبتمبر 2021م.

و قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة أراد :" سنواصل تركيز جهودنا على الأعمال الإنشائية خلال الفترة المتبقية من هذا العام ونتوقع ترسية المزيد من العقود بقيمة إجمالية تفوق المليار درهم خلال العام الجاري" .

وأضاف رئيس مجلس إدارة أراد : " يشكل عقد البنية التحتية الذي تمت ترسيته مؤخرا عنصرا رئيسا من مخططنا لبث الحياة في العديد من أجزاء الجادة ونتطلع نحو توثيق تعاوننا مع الشركة التي تم إرساء العقد عليها كما نتوقع الحصول على نتائج استثنائية يلمسها السكان والزوار على أرض الواقع خلال وقت قريب ".

يشار إلى أن "أراد " أرست خلال الأسابيع القليلة الماضية عقدا بقيمة 423 مليون درهم لتشييد إيست فيليدج والتي تشكل المرحلة السكنية الثانية من مشروع الجادة، كما وقع المطور العقاري عقدا منفصلا لبناء مدرسة سابيس الدولية - الجادة ، كما تخطط أراد لترسية عقد آخر لبناء مجمع نست للسكن الطلابي والذي يشكل المرحلة الثالثة في الجادة وذلك قبل نهاية عام 2020م.

وتمتد الجادة على مساحة 24 مليون قدم مربع في منطقة مويلح المتنامية في قلب الشارقة الجديدة، ومن المتوقع أن يغير هذا المشروع العملاق المشهد الحضري في الإمارة ويساهم في رسم مستقبل أكثر إشراقا لأجيالها القادمة، ويضم المشروع بين جنباته أحياء سكنية كبرى ومجمعا متطورا للشركات والأعمال وأربعة فنادق وثلاث مدارس متكاملة ومستشفى وباقة واسعة من المحال التجارية والمقاهي والمطاعم الراقية وقد تم حتى اليوم بيع قرابة 5,800 وحدة في الجادة تم بيع 1,600 وحدة منها في عام 2020م فقط وسيضم المشروع عند اكتماله 20,000 وحدة تم بيع قرابة 30 في المائة منها حتى الآن.

جدير بالذكر أن الأعمال الإنشائية في الجادة بدأت في عام 2018 وقد تم إنهاء المرحلة الأولى من المشروع والتي تتمثل في مجمع مدار وجهة الترفية العائلية الجديدة في الجادة والتي تم افتتاحها في شهر فبراير الماضي ويضم مجمع مدار بين جنباته ركنا للمطاعم المتنقلة وسينما مجانية للسيارات ومنطقة مغامرات ولعب للأطفال ومركز استكشاف الجادة من تصميم شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية، واستقطبت الوجهة الترفيهية الجديدة منذ افتتاحها أكثر من 500 ألف زائر ومن المتوقع تسليم أول باقة من منازل الجادة للمالكين قبل نهاية هذا العام.

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