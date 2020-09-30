"سيرفيو" تطور تطبيقاً ذكياً لإدارة مرافق المباني

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة "سيرفيو" التابعة لشركة الاتحاد العقارية عن خططها لإطلاق تطبيق مؤتمت بالكامل للأجهزة الذكية يستبعد التدخل البشري لتوفير خدمات رقمية للعملاء، وذلك في إطار مساعي الإمارات نحو التحول الرقمي الشامل.

ويعد إطلاق هذا التطبيق جزءاً من مستهدفات الشركة والرامية إلى تبني حلول التحول الرقمي وأحدث الحلول التقنية لتقديم أعلى معايير الخدمة، وذلك من خلال تحسين العمليات الداخلية لديها، وإعادة تحديد نقاط اتصال العملاء، وترقية منصات التفاعل، عبر تقديم خدمات الرسائل المباشرة للأعمال عبر تطبيق "واتساب" وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعد التطبيق في المراحل النهائية له من التطوير، ومن المقرر أن يكتمل في الربع الأول 2021، والذي سيكون متوفراً للعملاء عبر متجر "iOS" و"أندرويد".

وقال غاري ريدر، المدير العام لشركة "سيرفيو": "مع أكثر من 40 عاماً من الخبرة في المنطقة، نعمل على تطوير خدماتنا ودعمها بأحدث الابتكارات، ولا يقتصر التطبيق على توفير أعلى معايير الخدمة لعملائنا، بل أيضاً تغيير مشهد الأعمال في القطاع وإحداث نقلة نوعية في طريقة تفاعل عملائنا معنا".

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