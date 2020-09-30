"الاتحاد العقارية" تبيع 40% من "دبي أوتودروم" بـ 400 مليون درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "الاتحاد العقارية"، اليوم عن موافقة مجلس إدارتها على العرض المقدم للاستحواذ على نسبة 40% من رأس مال شركة "دبي أوتودروم" بقيمة 400 مليون درهم.

وقالت الشركة في افصاح لسوق دبي المالي، إن الموافقة على العرض جاءت خلال اجتماع لمجلس الإدارة عقد أمس بدبي.

وجرى خلال الاجتماع أيضا الموافقة على الاستحواذ على عقار استثماري قائم في منطقة الخليج التجاري في إمارة دبي بقيمة 250 مليون درهم.

ووافق مجلس الإدارة على المضي في المفاوضات للاستحواذ على أصول عقارية استثمارية قائمة في الإمارات، وأمور روتينية وإدارية أخرى.

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