مجموعة الفطيم تتبنى سحابة مايكروسوفت لتسريع مسار التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة الفطيم اليوم أنها اعتمدت سحابة مايكروسوفت الذكية لتسريع مسار التحول الرقمي وإعادة ابتكار نموذج أعمالها، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى مواصلة تحقيق التميز والارتقاء بتقديم تجارب فريدة لعملائها.

وبهذا الصدد صرح جورميت سينغ الرئيس التنفيذي الرقمي لمجموعة الفطيم قائلاً "هدفنا هو إطلاق العنان لتجارب فائقة الخصوصية لعملائنا، ولتحقيق هذا الهدف علينا الاستثمار في التقنيات المتطورة ودمج الابتكارات الرقمية في معيار وسياسة العميل أولاً".

وفي سياق تفصيلي، من المقرر أن تعزز مجموعة الفطيم نقاط الاتصال المتعددة مع عملائها، بجانب بناء منصة بيانات العملاء ، والتي ستعمل على تعميق معرفتها بتفضيلاتهم لتقديم رسائل وتجارب وتوصيات مخصصة، تساهم بدورها في زيادة الولاء الخاص بالعلامة التجارية لمجموعة الفطيم، وذلك من خلال استخدام التحليلات المتقدمة لمجموعة متنوعة من سيناريوهات حالة الاستخدام، كجزء من وحدة الذكاء الاصطناعي التي ستخدم جميع وحدات أعمال المجموعة. كما سيتم معالجة تحديات الأعمال المختلفة المتعلقة بشؤون المنتج، والتنبؤ بحجم الطلب، ومواضيع التسعير والعديد من الأمور الأخرى.

ومن الجدير بالذكر ستعمل الشراكة الممتدة لفترة ثلاث سنوات على تسخير قدرات السحابة الذكية بغرض دمج البنية التحتية والتطبيقات والبيانات، مع ضمان الاستمرار في عملية دعم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وتخصص "ديف أوبس" لتحقيق سرعة النشر والمرونة المطلوبة وقابلية النمو والتوسع.

ومن جانبه أعرب سيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت الإمارات قائلاً "لقد أصبحت الخبرات الرقمية أكثر أهمية لتجار التجزئة هذه الآونة، مع العلم بأن المعرفة الجيدة للعملاء؛ وتمكين الموظفين؛ وتقديم عمليات ذكية للبيع بالتجزئة؛ إلى جانب إعادة ابتكار نماذج الأعمال هي أمور تقع في صميم تحول الأعمال الذي تم تمكينه رقمياً للمجموعة".

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