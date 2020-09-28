"عزيزي" وشركة تزويد الخدمات "في سي إم" تؤسسان لجان الملاك

المصدر: دبي- البيان

تقوم عزيزي للتطوير العقاري، بتشكيل لجان الملاك من خلال شركة "في سي إم"، شركتها المسؤولة عن تزويد الخدمات الإدارية لمجمعاتها السكنية. وعن طريق هذه اللجان، سيتم تعزيز التنسيق بين السكان وجمعية الملاك، ما يسمح بإطلاق المبادرات، وإدخال المزيد من التحسينات على مجمّعات عزيزي.

ومن شأن تشكيل هذه اللجان في كافة المشاريع التابعة لعزيزي أن يجعل من "في سي إم" واحدة من أوائل جمعيات الملاك التي تطلق هذه المبادرة في سوق دبي العقاري. وتماشياً مع القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن العقارات ذات الملكية المشتركة بإمارة دبي، تتكون لجان الملاك من 9 أعضاء، يكون من بينهم رئيس منتخب ونائب للرئيس، لتمثيلها أمام الكيان الإداري ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا). وستعقد اللجان اجتماعاتها بانتظام بحضور الأعضاء كل 3 أشهر.

وقال ماجد سلطان، مدير عام شركة "في سي إم": سعدنا بتسجيل خطوة سباقة على مستوى جمعيات الملاك، والمبادرة بتأسيس لجان الملاك في السوق، تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن مؤسسة التنظيم العقاري. ونرى في ذلك خطوة ضرورية لضمان سماع أصوات جميع المقيمين في مشاريعنا، وتحقيق أكبر تأثير ممكن من خلال التوصل إلى طرق للمساهمة في تحسين الحياة اليومية للمقيمين فيها. ومن خلال وجود ممثل من عزيزي للتطوير العقاري، وممثل من "في سي إم" في الاجتماعات ربع السنوية، تتم دعوة جميع الأشخاص المناسبين لاستكشاف الطرق التي تساهم في إثراء أنماط حياة السكان، وصولاً إلى التغيير المنشود بطريقة مبسطة.

وستركز لجان الملاك على التأكد من تشغيل وصيانة المناطق المشتركة بشكل جيد، ومراجعة الميزانيات السنوية المخصصة لأغراض الصيانة، والتعامل مع الاقتراحات المقدمة من الملاك وسكان الوحدات، وإيجاد الطرق المبتكرة لإضفاء المزيد من الراحة والرفاهية على حياة المقيمين، بما في ذلك على سبيل المثال تخفيض رسوم الخدمات، والتوصل إلى الشراكات التجارية، وتنظيم الفعاليات والمبادرات الأخرى.

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