237 مليون درهم مبيعات "ريبورتاج العقارية" خلال الربع الثالث 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت ريبورتاج العقارية، الشركة العاملة في مجال التطوير العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق مبيعات بقيمة تتجاوز 237 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتصل بذلك قيمة مبيعات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 إلى 586 مليون درهم.

وتباشر "ريبورتاج العقارية" تطوير 10 مشاريع توفر نحو 4 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي.

ونظمت "ريبورتاج العقارية" مؤخرا يوما للمبيعات في منتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء بدبي، حيث تم بيع 28 وحدة سكنية جديدة بقيمة تصل إلى 17 مليون درهم بعدد من مشاريع الشركة في أبوظبي ودبي.

وأوضح إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في "ريبورتاج العقارية" أن تحقيق الشركة مبيعات قوية رغم التحديات المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يؤكد قوة أداء الشركة، واستقرار القطاع العقاري بالإمارات.

وأضاف أن تنظيم "ريبورتاج" ليوم مبيعات، وسط حضور قوي من المشترين والمستثمرين وشركات الوساطة والتسويق العقاري، يعطي مؤشرات واضحة على عودة وتحسن النشاط بالسوق العقاري، لاسيما مع نجاح الشركة في تحقيق مبيعات جيدة بمختلف المشاريع في أبوظبي ودبي.

وأشار سليمان إلى اهتمام الشركة بتقديم عروض خاصة تناسب شرائح متنوعة من المشترين، من خلال سداد 10% دفعة أولى، و1% قسط شهري، و10 سنوات رسوم صيانة مجانا، و25% خصم على الدفع الكاش.

وأكد سليمان تحقيق مبيعات جيدة بمشروع برج "ركان"، والذي أطلقته الشركة مؤخرا في منطقة "دبي لاند"، حيث يتم تطويره بالتعاون مع شركة "كونتيننتال للاستثمار".

ويوفر برج "ركان" نحو 488 وحدة سكنية، ومن المقرر إنجاز وتسليم المشروع بحلول الربع الأخير من عام 2022، وتبدأ أسعار الأستديوهات من 280 ألف درهم، و390 ألفا للشقق ذات الغرفة الواحدة، و600 ألف درهم للشق ذات الغرفتين.

وتضم قائمة مشاريع "ريبورتاج في دبي، كذلك مشاريع "ركان لوفتس 1" ويضم 349 فيلا سكنية، و"ركان لوفتس 2" ويوفر نحو 305 فلل، فضلا عن مشروع "أليكسيس تاور" بمنطقة داون تاون جبل علي بدبي، حيث يوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، ويتوقع تسليمه بحلول الربع الأخير من 2022.

وفيما يتعلق بمشاريع الشركة في أبوظبي، تباشر "ريبورتاج" تطوير مشروعي "الراحة لوفت 1" والذي يوفر 178 وحدة سكنية، و"الراحة لوفت 2"، والذي يضيف 124 وحدات سكنية، وذلك بمنطقة شاطئ الراحة، حيث يتوقع تسليم المشروعين خلال النصف الأول من 2021.

وفي مدينة مصدر، تباشر "ريبورتاج" تطوير مشاريع "الواحة رزيدنس 1" والذي يوفر 612 شقة، حيث يتوقع تسليمه خلال الربع الثاني من العام 2021، و"الواحة رزيدنس 2"، والذي يوفر نحو 304 وحدات سكنية، حيث يتوقع تسليم المشروع خلال الربع الثاني من عام 2022، فضلا عن مشروع "ذا جيت"، والذي يوفر نحو 463 شقة سكنية.

كما يجري تطوير مشروع "المارية فيستا" في جزيرة المارية بأبوظبي، والذي يوفر 786 وحدة سكنية، حيث من المقرر تسليم المشروع بحلول الربع الأول من 2024.

وكانت الشركة قد انتهت العام الماضي من تسليم مشروع «ليوناردو ريزيدنس» السكني بمدينة مصدر، والذي يوفر 177 شقة سكنية.

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