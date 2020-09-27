"خدمة للتدريب" يرتقي بمهارات 2500 موظف منذ تأسيسه العام الماضي

المصدر: أبوظبي- البيان

استكملت شركة "خدمة" لإدارة وصيانة المرافق، على مستوى المنطقة، تدريب وتأهيل أكثر من 2500 من موظفيها الحاليين والجدد، خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وذلك من خلال "مركز خدمة للتدريب"، الذي تم تأسيسه في سبتمبر من العام الماضي، بهدف الارتقاء بمعارف ومهارات فريقها التقني.

وعلى مدار 15000 ساعة تدريبية، اكتسب المشاركون في التدريبات، العديد من المهارات التي تمكنهم من تقديم حلول رائدة، وتوفير تجارب متميزة لعملائها، تسهم في دعم جهود الشركة، لإرساء معايير جديدة في مجال حلول إدارة المرافق المتكاملة.

وقال ماهر الأغبر، المدير التنفيذي لشركة "خدمة": "بادر مركز خدمة للتدريب، إلى توسيع نطاق برامجه ودوراته التدريبية على مدار العام الماضي، بهدف مواكبة التغيرات الحاصلة في السوق، وبهدف إثراء الخدمات التي نوفرها، مثل خدمات التطهير والتعقيم التي شهدت ارتفاعاً ملموساً في حجم الطلب".

وأضاف: "توفر الشركة حالياً خدماتها لأكثر من 80 مشروعاً في أنحاء الإمارات، ويساعدنا مركز التدريب على مواصلة مسيرة نمونا وتقدمنا في قطاع إدارة المرافق على مستوى الدولة، والمنطقة ككل".

ويعمل المركز تحت إشراف مدربين معتمدين، يقدمون برامج التدريب والشهادات المتنوعة للموظفين، بما فيها شهادة المعهد البريطاني لعلوم التنظيف (BICSc)، وهو مقسم إلى مناطق، تحاكي مواقف واقعية، تضم أقساماً مخصصة للخدمات الميكانيكية والكهربائية، وخدمات السباكة والتنظيف والصيانة والضيافة، ومهارات خدمة العملاء وغيرها. كما قام المركز خلال الفترة الماضية، بتدريب الموظفين على استخدام مواد التطهير والتعقيم، نظراً لزيادة الطلب على هذه الخدمات التخصصية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز