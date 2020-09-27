"فيناسترا" تطرح مبادرات لتحسين مستقبل التمويل حول العالم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "فيناسترا" عن خطط لطرح مجموعة من المبادرات التي من شأنها تمكين عملائها من تحقيق تطوّر متسارع من خلال التغيير، فضلاً عن تحقيق نتائج إيجابية لملايين الأشخاص حول العالم. وتأتي هذه الخطوة في إطار نهج الابتكار المستمر واستراتيجية منصة السحابة المفتوحة الذي تتبعه الشركة.

ومن المقرر أن يشهد التأثير الإيجابي لمبادرات شركة "فيناسترا" وعملائها ما يقارب تسعة ملايين شخص حول العالم، وذلك من خلال التكنولوجيا وعلاقات التعاون. ومن أهم نقاط التركيز الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا ما يلي:

فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

تطرح "فيناسترا" بشكل تجريبي مبادرة "ترست ماشين" للتمويل المصغر في كينيا. وإلى جانب دعم الشركاء في مجال البيانات ونشر الوعي حول الأسس المبدئية للتعاملات المالية وتكنولودجيا "بلوك تشين" وصياغة السيناريوهات، فإن حل تحسين القروض والميزانية العمومية يهدف إلى تقليص فجوة التمويل البالغة 19 مليار دولار بنسبة 1٪ في الدولة، وهو ما قد يساهم في خلق 50.000 فرصة عمل جديدة لتشجيع النمو الاقتصادي المستدام.

خدمة العملاء من خلال التغيير

قام "ايكو بنك" مؤخراً بربط 34 دولة أفريقية بنظام إدارة نقدي موحد، مدعوم من قبل "فيناسترا". وفي غضون ثلاثة أشهر، تمكن "ايكو بنك" (Ecobank) من معالجة وإنجاز معاملات بلغ حجمها ما يقارب 75 مليون دولار أمريكي تتعلق بتمويلات إغاثية مقدمة للمواطنين للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد 19 من خلال منصة "فيوجن لإدارة النقد".

في زيمبابوي، وبدعم من "فيوجن ديجيتال"، نمت قاعدة عملاء شركة "زد بي فاينانشال هولدينجز" لتصل إلى 400 ألف عميل كما في تاريخ 30 يونيو 2020.

ويتمثل هدفها في إنشاء نظام إيكولوجي مصرفي رقمي مستدام بأسعار اقتصادية وفي متناول الجميع لتلبية متطلبات ما لا يقل عن 4 ملايين عميل بحلول عام 2025.

قام CIH بنك، وهو بنك تجاري مغربي، مؤخراً بإجراء تحويل رقمي شامل لخدماته المصرفية للشركات، مما يوفر لعملائه من الشركات إمكانية الوصول الكامل إلى خدماته عبر الإنترنت، بدلاً من إنجاز معاملاتهم في الفروع الفعلية، وهو مطلب أصبح أكثر إلحاحاً في ظل أزمة الوباء.

وقام البنك العربي المتحد، الذي يتخذ مقراً له في دولة الإمارات، بتحويل وتوحيد جميع قنواته المصرفية لتقديم الخدمات للعملاء من الشركات. وذلك بالإعتماد علي حلول "Fusion Corporate Channels" و "Fusion Cash Management" من فيناسترا حيث ستقوما بتوحيد المعاملات التجارية وتمويل سلسلة التوريد وإدارة النقد ، كما ستوفر منصة متكاملة لخدمات الإقراض والخزانة للعملاء من الشركات.

كما وقع البنك العربي المتحد، صفقة تحويلية لتقديم خدمات للعملاء من الأفراد والشركات.اختار صندوق التنمية الزراعية السعودي حل "فيوجن إيسنز" (Fusion Essence) لإحداث تحول رقمي حاسم في تجربة التعامل المصرفي عبر الإنترنت. وسيساهم هذا المشروع في تمكين مزارعي المملكة من الاستفادة من خدمات الائتمان بشكل أسرع، دعماً لنجاح المشاريع الزراعية، وبالتالي، تشجيع التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية.

وقال وسام خوري، رئيس العمليات الدولية في "فيناسترا"، "لقد عجّل الوباء بقدوم ما كان منتظر حدوثه في المستقبل، مما أدى إلى تنامي الطلب على التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية. ونحن في فيناسترا لدينا التزام راسخ بمساعدة عملائنا على تسريع وتيرة هذا التغيير من خلال حلولنا التكنولوجية ونظامنا الإيكولوجي. وتشكل هذه أيضًا لحظة حاسمة بالنسبة لنا باعتبارها تمنحنا الفرصة لتشكيل ملامح مشهد الخدمات المالية بما يعود بالنفع على الجميع وبهدف ابتكار حلول جديدة تحقق نتائج أفضل للمجتمع عموماً."

من جهتها قالت إريكا بومان، المحلل الأول للخدمات المصرفية للشركات في "آيت جروب" (Aite Group)، "لقد تسببت جائحة كوفيد -19 في خلق حالة من التوقف وإعادة النظر على المستوى العالمي بالنسبة للعديد من المؤسسات، مما أدى إلى نشوء حاجة ملحة للإسراع في تقديم حلول من شأنها التأثير بشكل إيجابي على حياة الأفراد والشركات والمجتمعات. كما أن طرح مبادرات على غرار "ترست ماشين" (Trust Machine) من فيناسترا، التي تستخدم الخبرات في مجال النظام الإيكولوجي لإيجاد حل للمشكلات الأكثر تعقيداً، مثل عدم المساواة والفقر، تعتبر في الواقع واحدة من الطرق التي تتيح للقطاع إعادة تشكيل ملامحه لتحقيق نتائج أفضل".

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