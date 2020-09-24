لوتاه لتطوير العقارات تعلن إنجاز "ذا إدج" بنسبة 100٪

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة لوتاه لتطوير العقارات، استكمال مشروع "ذا إدج" بنسبة 100٪، وهو أحدث مشروع سكني تابع لـ«إيوان ريزيدنسز» في مجمع دبي للاستثمار.

وقال صالح لوتاه، المدير التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات: نجحنا في استكمال بناء مشروع "ذا إدج" بنسبة 100٪ رغم تحديات جائحة كورونا.

يضم "ذا إدج" 103 وحدات سكنية تشمل استوديوهات ووحدات بغرفة نوم واحدة إضافة إلى وحدات من غرفتي نوم. كما يضم وسائل ترفيه تشمل مسارًا للركض وملعبًا للكريكيت وصالة رياضية وملعبًا لكرة السلة وملعب تنس وكرة الريشة وحدائق ومنطقة للشواء.

وأكد راسل أوين، مدير العمليات في شركة لوتاه لتطوير العقارات، أن المشروع موقعه متميز في مجمع دبي للاستثمار الذي تبلغ مساحته 2300 هكتار والذي يعد مركزًا حيويًا لمجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والبناء والضيافة والمدارس والفنادق والمستشفيات ومحال البيع بالتجزئة.

وأضاف: تُظهر تحليلاتنا أن هذا المشروع سيشهد طلبًا كبيرًا نظرًا لموقعه الاستراتيجي ووسائل الترفيه التي سيوفرها للمستأجرين.

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