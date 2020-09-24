"عزيزي للتطوير" تنجز تغييرات هيكلها المؤسسي

المصدر: دبي- البيان

نجحت عزيزي للتطوير العقاري، في إكمال التغييرات على هيكلها المؤسسي والتنظيمي، استجابة للوضع الطبيعي الجديد، حيث أصبحت تتمتع الآن بمستوى أعلى من المرونة والكفاءة.

وفي إطار تكيّفها مع تبعات «كوفيد 19» عالمياً، والاحتياجات الجديدة للمستثمرين العقاريين، التي ظهرت جرّاء ذلك، فضلاً عن بروز اتجاهات عقارية جديدة، فقد عملت الشركة على تعزيز هيكلها المؤسسي بالكامل، من خلال إضافة وظائف إدارية جديدة، عبر مختلف إداراتها.

وأعلنت تعيين أكثر من 120 موظفاً جديداً، وتشكيل فرق جديدة لفتح أسواق إضافية، مع التركيز بطريقة أكبر على سعادة شركائها من الوسطاء، ومواصلة دفع الرواتب الكاملة، إلى جانب المزيد من الإجراءات الأخرى.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: لقد غيّر هذا الوباء غير المسبوق، طريقة عيشنا جذرياً.

لكن عادت وتيرة عملياتنا للتسارع، وأصبح التحصيل أكثر مرونة، في حين عاودت المبيعات ارتفاعها. وسيتم تسليم آلاف الوحدات السكنية في نهاية العام الجاري، وتطبيق عمليات استراتيجية وانسيابية أكثر من أي وقت مضى.

واستحدثت عزيزي للتطوير العقاري، مناصب قيادية عليا جديدة. وتهدف الوظائف الجديدة في مجالات الهندسة والمشتريات، إلى تعزيز ضمان الجودة، وفعالية التكلفة في البناء، وزيادة التصاميم، لتلبية متطلبات المشاريع السكنية الجديدة.

وأنشأ المطور أيضاً فرقاً جديدة عبر عدد من الأقسام، مثل الفريق المخصص لتلبية احتياجات السوق الصينية، إضافة إلى فريق للمستثمرين الإسرائيليين. وتركز هذه الفرق، على إقامة علاقات تحقق المنفعة المتبادلة مع شركاء الوساطة في بلدانهم، وإدارة الحملات التسويقية، والعمل كنقاط اتصال للمبيعات، ورعاية العملاء لهؤلاء المستثمرين.

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