"سي كيه آركيتكتشر" تفوز بعقود تصميم لمشاريع بنخلة جميرا وبرج خليفة

المصدر: دبي- البيان

فازت سي كيه آركيتكتشر إنتيريورز، الشركة المتخصصة في تنفيذ أعمال التصميم الداخلي، بعقود تنفيذ مجموعة من أعمال التصميم الداخلي لمشاريع في دبي.

وتقوم الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، حالياً، بتنفيذ أعمال التصميم الداخلي في 6 فلل في نخلة جميرا، وبمساحة بناء إجمالية تزيد على 20,800 متر مربع، فيما تبلغ مساحة الفيلا أكثر من 9,300 متر مربع. ومن المقرر تسليم جميع الفلل بحلول عام 2022. كما تقوم الشركة بتنفيذ أعمال التصميم الداخلي لشقة سكنية في برج خليفة، وسيتم تسليمها الشهر المقبل.

وقال سيم كابانشيوغلو المؤسس ومدير الإدارة العامة لشركة سي كيه آركيتكتشر إنتيريورز: "يرتكز قطاع العقارات الفاخرة في دبي، على أسس متينة، كما يحافظ على مرونته في مواجهة التحديات الراهنة. وبفضل إعلان حكومة دبي مؤخراً، عن منح تأشيرات تقاعد للأشخاص الراغبين بقضاء فترة تقاعدهم في إمارة دبي، نتوقع زيادة في الطلب من قبل الأفراد الأكثر ثراءً من غير المقيمين، للاستثمار والاستمتاع بأسلوب الحياة الفاخر المترف، الذي تشتهر به الإمارة".

وتقدم سي كيه آركيتكتشر إنتيريورز حلولاً للتصميم والبناء حسب الطلب، للمشاريع السكنية، والتجارية، والضيافة، بما في ذلك الشقق السكنية في برج خليفة، بلو ووترز، نخلة جميرا، فندق بوابة ابن بطوطة، فندق ومساكن سفن، ستيرلنج آند ويلسون، تيترا باك، فيرو إكسبو، إلى جانب بوليفارد بلازا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز