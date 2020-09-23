"الاتصالات السعودية" تنضم لشبكة شركاء مبادرة بيرل لتعزيز المساءلة المؤسسية

المصدر: الشارقة- البيان

رحّبت مبادرة بيرل، المنظمة غير الربحية، لتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة المؤسسية في جميع أنحاء منطقة الخليج بشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" شريكاً لها، وذلك في سبيل دعم مساعي النمو الاقتصادي، بالتشجيع على تبني أعلى معايير الحوكمة المؤسسية.

وتنضم بذلك "إس تي سي" إلى شبكة مبادرة بيرل المتنامية من المؤسسات والشركات التي تشاركها مهمتها الرامية إلى تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية المؤسسية في جميع أنحاء منطقة الخليج. وتتيح هذه الشراكة الاستراتيجية للمؤسستين، الاستفادة من الخبرات والمعارف التي تتمتعان بها في مجال الحوكمة المؤسسية، وستلتزم الجهتان بالترويج معاً لثقافة راسخة من الامتثال والمساءلة في جميع أنحاء المنطقة، والتشجيع على تبني السلوك الأخلاقي وممارسات الحوكمة المؤسسية الرشيدة.

ومع تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين لدورة 2020، تكتسب الشراكة أهمية أكبر، نظراً لأن معضد العجمي نائب الرئيس، والمستشار العام للشؤون القانونية في شركة الاتصالات السعودية، وعضو مجلس إدارة مبادرة بيرل، هو أيضاً رئيس فريق العمل المعني بالنزاهة والامتثال، التابع لمجموعة العشرين المعنية بالأعمال التجارية (B20).

ويذكر أن منتدى (B20)، يعتبر صوت مجتمع الأعمال في منتدى مجموعة العشرين، بصفته المنتدى الرسمي لمشاركة مجتمع الأعمال في مجموعة العشرين. يهدف فريق العمل الذي يرأسه العجمي، إلى النهوض بأجندة مكافحة الفساد العالمية، والتطرق إلى موضوعات رئيسة، مثل الامتثال للأنظمة والشفافية وأعلى معايير الأخلاق والنزاهة، وسيساعد ذلك على تعزيز جهود مبادرة بيرل في تحسين المساءلة والشفافية في الشركات الخليجية، من خلال اتباع نهج شمولي وتعاوني.

وقالت ياسمين عمري، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل: يشهد مجال الحوكمة المؤسسية، تحولاً سريعاً في جميع أنحاء العالم، حيث تتطور الجهود المبذولة لتحسين ممارسات الأعمال في أعقاب الاقتصاد العالمي شديد التفاعل. وهذا يعني أن الجهات الفاعلة الرئيسة في الصناعة، بحاجة إلى أن تقوم على انتهاج الحوكمة لحماية مصالحها، ومصالح الاقتصاد الإقليمي كذلك. ويسعدنا أن نتعاون مع شركة الاتصالات السعودية، لنرتقي بمستقبل الحوكمة المؤسسية الإقليمية، إلى معايير أعلى، ومستويات أكثر تطوراً وتقدماً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز