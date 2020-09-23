ماستركارد تطلق "فينتك إكسبريس" لتمكين شركات التكنولوجيا المالية بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت ماستركارد "فينتك إكسبريس"، وهو برنامج مصمم لتسهيل إطلاق وتنمية شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يمكن البرنامج الشركات الناشئة من التركيز على الابتكار، الذي يقود الاقتصاد الرقمي بالاستفادة من قوة شراكات وخبرات ماستركارد وتقنياتها وشبكتها العالمية.

وتم تصميم البرنامج "فينتك إكسبريس" لخدمة مختلف أنواع شركات التكنولوجيا المالية، بما فيها شركات التكنولوجيا المالية الراسخة، التي تحتاج لترخيص مباشر من ماستركارد، وتلك التي تطمح للابتكار من خلال التعاون مع شركاء منصة ماستركارد Engage، وينقسم البرنامج إلى ثلاث وحدات أساسية هي: الوصول، البناء، الاتصال.

- الوصول: تمكين الكيانات القائمة من الحصول على شهادة الترخيص الخاصة بإصدار بطاقات ماستركارد والوصول إلى شبكة الشركة عبر إجراءات مبسطة.

- البناء: يمكن لشركات التكنولوجيا المالية التي تعمل كونها معالجاً لمدفوعات الشركات والأعمال أن تصبح "شريك إكسبريس" من خلال إقامة تحالفات تكنولوجية فريدة، والاستفادة من جميع المزايا التي توفرها ماستركارد.

- الاتصال: يمكن لشركات التكنولوجيا المالية/الشركات الناشئة الراغبة في إضافة حلول دفع إلى مجموعة منتجاتها الاتصال بشركاء إكسبريس المتاحين بكل سهولة عبر بوابة الويب ماستركارد Engage، وإطلاق خدماتها مع ماستركارد في غضون أيام.

ويدعم البرنامج المبتكرين في مجال المدفوعات الرقمية في إطلاق منتجات تكنولوجيا مالية جديدة، من خلال تبسيط التعاون مع ماستركارد وشركائها. وهو مصمم لتمكين شركات التكنولوجيا المالية من تقديم حلول دفع جديدة، ضمن مجموعة منتجاتها ومساعدة الشركات التكنولوجية الناشئة في استخدام التكنولوجيا لخدمة قطاعات جديدة، بالإضافة إلى تمكين الشركات القائمة، التي لديها طموح للابتكار من خلال عقد الشراكات. وتستطيع الشركات والعلامات التجارية من خلال مشاركتها في برنامج إكسبريس تبسيط عملية إطلاق حلول الدفع وتقليص المدة التي تستغرقها العملية من أشهر عدة إلى أيام عدة. كما يستفيد شركاء إكسبريس من جميع مزايا الشريك المؤهل لمنصة ماستركارد Engage.

وتحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة المدعومة بمبادرات مبتكرة لتمكين هذا الشركات في جميع أنحاء المنطقة. وتضم المنطقة أكثر من 1200 شركة تكنولوجيا مالية، تغطي مختلف المجالات من الائتمان إلى التأمين وإدارة الثروات، والتي توفرها من خلال منصة مركزية قائمة على الحوسبة السحابة.

وكونها أحد شركاء الإكسبريس، ستعمل نتورك إنترناشيونال، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والشريك القديم لماستركارد، معالج دفع حصري لشركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، وستوفر الدعم في ما يتعلق برقم التعريف المصرفي BIN من أجل تمكين وتسريع وصول المشاركين إلى السوق الإقليمية.

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