اندلاع حريق في أحد مستودعات "أرامكس" في المغرب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "أرامكس" لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، عن اندلاع حريق صباح أمس الثلاثاء في أحد مستودعاتها في مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على سوق دبي المالي، إن الحريق أدى إلى تضرر جزء من منشأة المستودعات الخاصة بها، وتم السيطرة عليه بشكل كامل، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات أو وفيات نتيجة هذا الحادث المؤسف.

وأضافت أنه تم إبلاغ السلطات المحلية المختصة بهذا الحادث مباشرة وفتح تحقيق للوقوف على أسبابه.

وأشارت إلى أن الخسارة المالية الإجمالية الناتجة عن الضرر لا تزال غير محددة، منوهة أنها تقوم حاليا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتقييم الأضرار الناجمة عن هذا الحادث.

وقالت "أرامكس" في بيانها، إن أي أثر مالي نتيجة لهذا الحريق سينعكس في التقارير المالية للشركة للربع الثالث من عام 2020.

وأكدت أنها ستواصل تقديم خدماتها لعملائها كالمعتاد، كما ستواصل تحديث السوق بمزيد من التفاصيل والمعلومات حال توفرها.

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