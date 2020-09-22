"التزام" تُطلق شركة "800 تيك" لتقديم خدمات الصيانة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مجموعة التزام لإدارة الأصول إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول بالإمارات، شركة "800 تيك"، لتقديم خدمات الصيانة التخصصية للمنازل والمكاتب ومتاجر التجزئة، عبر استخدام أحدث الابتكارات.

وتتبنى "800 تيك" نهج "التعامل المباشر مع العميل"، لتقديم خدمات متطورة ومتكاملة لعملائها من الأفراد، مستعينة بالتطبيقات المُبتكرة والبوابات الرقمية لتسهيل تنفيذ خدماتها، بما يتماشى مع برنامج لتطبيق التحوّل الرقمي لدى مجموعة "التزام".

وتمَّ تعيين علاء خريشا مديراً عاماً للشركة الجديدة.

وقال كريس روبرتس، الرئيس التنفيذي لمجموعة التزام لإدارة الأصول: "يشكل إطلاق شركة (800 تيك) إضافة مهمة تُسهم في زيادة تنوُّع محفظة المجموعة وتوسيع نطاق خدماتها. وتقدّم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات بصورة مباشرة للعملاء، من ضمنها الصيانة الميكانيكية والكهربائية، والتنظيف، وخدمات العاملين، والتعقيم، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى للعملاء الحاليين، تشمل تنظيف الواجهات؛ وصيانة المولدات الكهربائية، وإدارة كاميرات المراقبة ومواقف السيارات، وخدمات إدارة المرافق الترفيهية مثل أحواض السباحة والمنشآت الرياضية".

وأضاف روبرتس: "توفر (800 تيك) أيضاً خدمات تجهيز وإدارة المشاريع التجارية والسكنية ومتاجر التجزئة، مُستعينة بفريق من الخبراء والمهندسين المدنيين والمعماريين".

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