"هيتاشي إيه بي بي" تطلق نظاماً لرقمنة المحولات الكهربائية في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز"، عن إطلاق النظام البيئي"تي إكس بيرت" لرقمنة المحولات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصمم النظام الجديد لتعزيز الذكاء المعتمد على البيانات وعملية إتخاذ القرارات في أعمال تشغيل وصيانة المحولات وشبكات الطاقة.

كما أنه يوفر حزمة شاملة من المنتجات والبرامج والخدمات والحلول التي تعمل سوياً والقابلة للإندماج و التوافق مع المعدات الرقمية الجديدة والقائمة من المصنّعين الآخرين.

وبهذه المناسبة، قال د. مصطفى الجزيري، المدير التنفيذى لشركة "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" في الإمارات ومنطقة الخليج العربى والشرق الأدنى وباكستان: "بالاستناد إلى خبرتنا العميقة، قمنا بابتكار نظام "تي اكس بيرت" القابل للتوسعة بهدف الجمع بين العملاء والشركاء و النظراء المصنعين على منصة مفتوحة تم تطويرها وفق معايير صارمة للأمن الإلكتروني، لضمان تسهيل رحلتهم الرقمية. من خلال تزويد المحولات بالمعرفة والذكاء المستمدين من تصميم وصيانة آلاف المحولات، مما سيساعد ذلك في خفض التكاليف وتقليل المخاطر، وتحسين العمليات التشغيلية، وإطالة العمر الافتراضي ، فضلاً عن تعزيز الأداء البيئي بما يضمن توفير مستقبل مستدام للطاقة".

وبحسب تقرير" سيجري" الحديث، فإن المواقع الثلاثة الرئيسية لحدوث الأعطال في المحولات الكهربائية تتمثل في الملفات و مغير الجهد و الجلبات (البوشينج).

ووفر النظام البيئي "تي اكس بيرت" خيارات للتقليل من جميع هذه الأعطال. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تعطل الجلبات (البوشينج) إلى تمزق خزان المحول وحدوث انفجارات، وبالتالي خسارة ملايين الدولارات في الصيانة و تكاليف التسوية للشركات الكهربائية، في حين أن تكلفة استبدال الجلبة (البوشينج) ذات جهد عالي سيكون أقل من ذلك بكثير. استخدام حلول النظام البيئي "تي اكس بيرت" لادارة الأصول الرقمية للجلبات (البوشينج) و رصد حالة الجلبة (البوشينج) في الوقت الحقيقي سيتيح امكانية المراقبة واتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة لها قبل ارتفاع نسبة احتمالية حدوث العطل بها.

جدير بالذكر أن شركة "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث سيساهم النظام البيئي "تي اكس بيرت" بتسيير وصول الجميع إلى طاقة بتكلفة ميسرة، وموثوقة ومستدامة وعصرية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز