"الإمارات دبي الوطني ريت" تعلن مشروع تحديث برج "الثريا 1"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (شركة استثمار مغلقة)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن مشروع تحديث شامل لبرج الثريا 1 في مدينة دبي للإعلام، أكبر أصول الشركة من حيث القيمة.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إنه تم الانتهاء من تشييد البرج في يونيو 2005، ويعتبر حجر الزاوية في محفظة شركة الإمارات دبي الوطني ريت منذ الاستحواذ عليه في نوفمبر 2006. وتبلغ قيمته 283 مليون درهم، ويمثل 20% من إجمالي قيمة محفظة الشركة (كما في 30 يونيو 2020).

ويتكون برج الثريا 1 من طابقين تحت الأرض، ووحدات بيع بالتجزئة في الطابق الأرضي، وخمسة طوابق لمواقف السيارات، و24 طابقًا من المساحات المكتبية، بإجمالي مساحة قابلة للتأجير تبلغ 208,565 قدماً مربعة.

ويعتبر مشروع التحديث خطوة استراتيجيةَ لتعزيز قابلية تأجير المبنى وزيادة الإشغال، وفي ضوء ذلك، تم تعيين شركة Savills كمدير للمشروع ومستشار تكاليف، بينما عُيّنت مجموعة Bluehaus للإشراف على أعمال التصميم والهندسة الكهربائية والميكانيكية.

ويعد هذا المشروع استمراراً لجهود الإدارة لإضافة قيمة إلى محفظة الشركة من خلال جذب المستأجرين على المدى الطويل إلى أصول الشركة، وتحسين متوسط مدة الإيجار غير منتهية الصلاحية، فضلاً عن الانخراط مع المستأجرين الحاليين الذين يعانون من ضغوطات مالية، وذلك من خلال برنامج تخفيض الإيجار للذين تأثرت أعمالهم نتيجةً لجائحة كوفيد 19.

وفي هذا السياق، قال خالد الفهيم، عضو مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: "بعد تنفيذ عدداً من أولوياتنا قصيرة الأجل لهذا العام، فإننا نوجه تركيزنا إلى تعزيز نسب الإشغال وتشجيع اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل في أصولنا الرئيسية، كما هو الحال في برج الثريا 1".

وأضاف الفهيم: "بعد المبادرات العديدة التي أطلقناها لمواجهة تقلبات السوق، بما في ذلك خطة تخفيض الإيجار واتفاقية التحوط لخفض تكلفة الديون، يمثل هذا التجديد استثماراً استراتيجياً لتحسين جاذبية هذا الأصل كوجهة مفضلة للشركات. هدفنا هو تعزيز العلاقات طويلة الأجل مع المستأجرين عبر كافة قطاعات المحفظة، ونعتقد أن هذه الترقيات ضرورية للوفاء بالتزامنا بتقديم تجربة من الدرجة الأولى للمستأجرين. نتطلع إلى العمل مع كلٍ من Savills وBluehaus وإكمال هذا المشروع معهم بنجاح".

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