شراكة بين "أرامكس" و"ترانسبورتر" لإدارة خدمات الشحن البحري لمجموعة الاتحاد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت كل من شركة أرامكس، المزوّد العالمي لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي، وشركة "ترانسبورتر"، منصة الشحن الرقمية الأسرع نمواً في دولة الإمارات، اليوم عن إبرام اتفاقية تقديم خدمات توفر أرامكس بموجبها أفضل العروض والاتفاقيات من حيث التكلفة وأوقات الترانزيت لضمان تحقيق أكبر قدر من الكفاءة اللوجستية لخدمات الشحن البحري.

وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع خطط أرامكس للاستفادة من التوسع المتنامي في قطاع الخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي التي تعتبر سوق نمو رئيسي لأرامكس ومجال تركيز استراتيجي لخدمات الشحن والخدمات المقدّمة للشركات.

وكانت شركة الاتحاد الدولية للاستثمار، المجموعة الصناعية الخاصة الرائدة في أبوظبي، قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة "ترانسبورتر"، بحيث أصبحت الأخيرة بموجبها مزوداً للخدمات تندرج تحت مسؤوليته تلبية جميع متطلبات النقل البحري والبري الخاصة بشركة "الاتحاد" والشركات التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال عامر قاقيش، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد الدولية للاستثمار": "يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع شركة (ترانسبورتر)، التي ستوفر لنا حلول شحن رقمية مستقبلية من شأنها أن تساهم في تعزيز كفاءتنا اللوجستية وتحسين التكلفة الإجمالية لسلسلة التوريد لدينا. وسنتمكّن من خلال الشراكة المبرمة بين شركتي (أرامكس ) و(ترانسبورتر) من تسريع أداء معاملاتنا وعملياتنا مع تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على مستوى الأعمال التجارية لعملائنا".

بدوره، قال بشار عبيد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "يسرنا أن نصبح الشريك الاستراتيجي لشركة (ترانسبورتر) وأن نبدأ في تقديم الخدمات لشركة (الاتحاد الدولية للاستثمار)، المجموعة الصناعية الرائدة في أبوظبي. وسنساهم معاً في ازدهار ونمو قطاع الخدمات اللوجستية في أبوظبي، وهو أحد المجالات الرئيسية التي تحظى باهتمام الحكومة. علاوة على ذلك، ترسخ هذه الشراكة سمعة أرامكس المتميّزة كشريك لوجستي موثوق ومتمرس يقدم خدمات ممتازة وذات كفاءة عالية للشركات والكيانات في جميع أرجاء دولة الإمارات".

ومن جانبه، قال علاء الهواري المدير العام لشركة "ترانسبورتر": "نحن فخورون في (ترانسبورتر) لكوننا أحد أسرع منصات حلول الشحن الرقمية نمواً في الإمارات، ونتطلع إلى تحقيق مزيد من التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2021. ويأتي على رأس أولوياتنا إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجهها خدمات الشحن منذ عقود، بما في ذلك تدني مستوى كفاءة عمليات الشحن، وذلك من خلال تطوير منصة موحّدة من شأنها أن توفّر الخدمات اللوجستية اللازمة لتلبية متطلبات قطاع الشحن. وبالاستفادة من خبرات وكفاءات شركة أرامكس ومعرفتها الواسعة حول السوق، فإن بكل تأكيد سنوفر تجربة خدمات ممتازة".

وكانت شركة "مبادلة للرعاية الصحية" قد تعاونت، في وقت سابق من العام الجاري، مع شركة أرامكس كشريك لوجستي للمساعدة في توصيل الإمدادات الطبية الضرورية إلى قرابة الألفي مريض في دولة الإمارات لاستكمال مسيرة تعافيهم خارج المستشفيات.

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