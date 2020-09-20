بلووم العقارية تواصل مشاريعها في دبي حسب الخطة المحددة

المصدر: أبوظبي – البيان

أكدت شركة بلووم العقارية أنه رغم التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، تحرز الأعمال الإنشائية في بلووم تاورز وبلووم هايتس تقدماً ملحوظاً حسب الجدول الزمني المحدد. واكتملت الأعمال في بلووم تاورز بنسبة تزيد عن 90% وفي بلووم هايتس بنسبة تزيد عن 77%.

وتجري جميع الأعمال في مشاريع شركة بلووم العقارية على قدم وساق، مع التزامها بتطبيق تدابير صارمة لضمان صحة وسلامة العاملين في المواقع. ويشمل مشروع بلووم تاورز ثلاثة أبراج سكنية تضم 944 وحدة تتراوح بين الاستوديوهات والشقق ذات الغرفة الواحدة. وسيتم تسليمه في نهاية 2020.

ويضم برجا بلووم هايتس 686 شقة سكنية واسعة تتراوح ما بين الاستوديوهات والشقق المكونة من 3 غرف. وسيتم تسليم المشروع في الربع الأول من العام 2021. وتتوفر الوحدات السكنية في المشروعين للبيع بخطط دفع جذابة تتمثل ب 10٪ دفعة مقدمة و 15٪ أثناء الإنشاء و 75٪ بعد خمس سنوات من التسليم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز