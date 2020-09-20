"أرادَ" ترسي عقداً لإنشاء أول مدرسة في "الجادة" بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أرست شركة أرادَ للتطوير العقاري عقداً للمباشرة في بناء أول مدرسة في الجادة، مشروع الشركة في قلب الشارقة الجديدة.

وستستقبل مدرسة سابيس الدولية الجديدة طلابها في شهر سبتمبر 2021، وستكون عضواً في شبكة سابيس العالمية التي تتولى إدارة وتشغيل فروع مدارس الشويفات الدوليّة حول العالم.

وتم منح عقد إنشاء المرحلة الأولى من المدرسة لشركة الزمالك للمقاولات العامة. وتشمل محفظة الشركة إنشاء وتسليم مدرستين تحت إدارة مؤسسة سابيس، وهي مدارس الشويفات الدولية بأم القيوين ورأس الخيمة.

وتمت المباشرة بالعمل في موقع المدرسة بالجادة، حيث يتوقع إنهاء الأعمال الإنشائية في يونيو 2021 استعداداً لاستقبال طلاب العام الأكاديمي 2021-2022 في سبتمبر من العام ذاته.

وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء مدرسة تستقبل الطلاب من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث، في حين يتوقع إنهاء المرحلتين الثانية والثالثة خلال عامي 2022 و2023 على التوالي، بحيث تصل الطاقة الاستيعابية للمدرسة إلى 4000 مقعد وتغطي جميع الصفوف الدراسية من الروضة وحتى المرحلة الثانوية.

ويتم إنشاء المدرسة الجديدة، التي تعتمد المنهاجين الأمريكي والبريطاني، بقيمة إجمالية تبلغ 220 مليون درهم ي، حيث ستكون الأولى من أصل ثلاث مدارس تحتضنها الجادة. وتتربع المدرسة على قطعة بمساحة 61 ألف متر مربع في الركن الجنوبي الشرقي من المشروع بجانب مجتمع إيست فيليدج السكنيّ.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: "تسير الأعمال الإنشائية بسرعة كبيرة في العديد من المواقع في الجادة، حيث يظهر ذلك مدى التزامنا للمضي قدماً في تدشين جميع المرافق الضرورية في هذه الوجهة المتكاملة. وتجسد المدرسة الجديدة التزام أرادَ تجاه التعليم النوعيّ، والذي يمثّل بدوره أحد أهم القطاعات في إمارة الشارقة".

وأضاف: "يضمن موقع الجادة الاستراتيجي بجوار المدينة الجامعية في الإمارة توفير أفضل المرافق التعليمية لأبناء القاطنين في المشروع ابتداءً من رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية بحيث يتمكن أبناؤنا من شق طريقهم بنجاحٍ نحو مستقبل أجمل".

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