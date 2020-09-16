"دبي للتطوير" تمنح شركة فارنك عقد خدمات إدارة المرافق

المصدر: وام

وقعت "دبي للتطوير" - شركة التطوير الخاصة - عقدا مدته ثلاث سنوات مع شركة "فارنك" المتخصصة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة لتقديم خدماتها المتكاملة في إدارة مجموعة من المرافق في دبي بما في ذلك أربعة عقارات رئيسية ضمن محفظة "دبي للتطوير" المتنوعة والتي تشمل قطاعات التجزئة والعقارات السكنية والتجارية والمباني ذات الاستخدام المتعدد.

وبموجب العقد ستخصص "فارنك" 100 موظف وفني لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الفنية وأعمال الصيانة بما في ذلك الأعمال الميكانيكية والكهربائية وخدمات التكييف والتهوية والأنظمة المتخصصة وعمليات التنظيف الخارجية والعامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز