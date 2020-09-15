"هيتاشي إيه بي بي" تدعم توجهات الإمارات نحو التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز"، عن دعمها لمسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات من خلال إطلاق الجيل الجديد من حلولها للاتصالات اللاسلكية للعمليات الحيوية في مجالات الكهرباء والصناعة في الدولة.

ويتيح الإصدار الجديد من حلول "تروبوز" للشركة تقديم تصميم لاسلكي هجين عبر جهاز ذكي واحد يضمن سلاسة التكامل بين تقنيات اتصال شبكات الجيل الثاني 2G والثالث 3G والرابع 4G، فضلاً عن توفير شبكات واسعة النطاق ذاتية التعافي مع تقديم اختيارات عدة من تكنولوجيات جيجاهيرتز الفرعية.

وقال د. مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" في الإمارات ومنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان: "التوسع في استخدام التطبيقات يتطلب مرونة عملائنا في استبدال تعاملاتهم الحالية مع شبكات الاتصالات. من هنا، حرصت حلول "هيتاشي ايه بي بي باور جريدز" اللاسلكية الجديدة على تقدم منتجات هجينة شاملة مُعدة خصيصاً لمعالجة تحديات التشغيل الاستثنائية لشبكات الاتصالات المتباينة".

وأضاف الجزيري: "تتميز حلول تروبوز بأنها متطورة للغاية لتواكب تقنيات المستقبل. فبفضل قدرتها على حوسبة الحافة، سيتمكن عملاؤنا في دولة الإمارات من اجتياز مسيرة التحول الرقمي وصولاً إلى إتقان تقنيات إنترنت الأشياء الصناعية".

وتوفر المنتجات اللاسلكية من سلالة TRO600 الجديدة مجموعة مختارة من التكنولوجيات تواكب بخصائصها متطلبات الصناعات متعددة الاستخدامات في الدولة مثل التعدين، والنفط والغاز، والكهرباء والمدن الذكية، بجانب تصميمها الذكي الذي يوائم تفضيلات العملاء.

هذا وتعمل خاصية الهجين على توحيد الاتصال بكل الأجهزة لضمان سرعة وأمان وكفاءة الربط مع كل العمليات المطلوبة، كما تقدم الحلول الجديدة من "هيتاشي ايه بي بي باور جريدز" مجموعة من التكنولوجيات التي تقبل سبل التشغيل المتبادل بشبكات الاتصال كل على حدة، لتتيح تطبيقها على الأجهزة والهواتف النقالة وشبكات المواقع المطورة.

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