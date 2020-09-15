"إنتراست داتا كارد" تُطلق هويتها التجارية الجديدة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة إنتراست داتا كارد علامتها التجارية الجديدة تحت مسمى إنتراست، في خطوة تواصل فيها مسيرة الابتكار في مجالات حلول تحديد الهوية والدفع وأمن البيانات، وترسيخاً لمكانة الشركة كمطوّر للتقنيات الرئيسية اللازمة لضمان سلامة وأمن العمليات اليومية.

وقال تود ويلينكسون، الرئيس التنفيذي لشركة إنتراست: "ساهمت جائحة كوفيد 19 في إبراز الدور بالغ الأهمية الذي تؤديه جهود التحول الرقمي في حياتنا اليومية، إذ أصبحنا نعتمد على التقنيات الرقمية وخدمات الأمان أكثر من أي وقت مضى، لإنجاز عمليات الشراء أو عبور الحدود أو الوصول إلى الخدمات الحكومية أو تسجيل الدخول إلى الشبكات المؤسسية. ونحن فخورون بالثقة التي منحتنا إياها مجموعة من أهم الحكومات والمؤسسات والشركات من مختلف أنحاء العالم لضمان أمان المواطنين والعمليات التجارية وتبادل المعلومات. ويعكس اعتماد إنتراست كأساس لعلامتنا التجارية الجديدة مدى أهمية تقنياتنا وابتكاراتنا في ضمان أمن عالمنا المتغير باستمرار".

وانطلقت الشركة عام 1969 باسم داتا كارد كوربوريشن، لتصبح إنتراست داتا كارد بعد استحواذها على شركة إنتراست عام 2013. وتُقدم إنتراست حالياً طيفاً واسعاً من الحلول المتميزة، تشمل إصدار وثائق الهوية، وحماية الهوية والبيانات، بالإضافة إلى حلول الشهادات والتوقيعات الرقمية.

ونجحت إنتراست خلال السنوات الأخيرة بتوسيع عملياتها، حيث انطلقت من خدمات إصدار وثائق الهوية المادية، لتصل إلى بناء محفظة من حلول الأمان الرقمية وتعزيز حضورها في السوق، كما أنجزت، بالإضافة إلى استثماراتها المستمرة وطويلة الأمد في مجال الأبحاث والتطوير، مجموعة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، من ضمنها الاستحواذ على شركتي تراستيس وسيف لاير المزودتين لخدمات مرافق المفاتيح العمومية، وشركة إس إم إس باسكود المتخصصة بعمليات المصادقة، بالإضافة إلى شركة إن سايفر الرائدة في مجال وحدات أمن المعدات.

أصبحت إنتراست واحدة من أكبر الشركات المزودة لبرمجيات الأمان الرقمي وحلول إصدار وثائق الهوية عالمياً.

وأطلقت الشركة أخيراً منصة خدمات مرافق المفاتيح العمومية من الجيل التالي، والتي صُممت خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية للتشفير المتكامل والناتجة عن تصاعد وتيرة التهديدات في الوقت الحالي. كما طرحت إنتراست مطلع العام الحالي مجموعة جديدة من حلول المصادقة غير المعتمدة على كلمات المرور والإدماج الرقمي.

وسجلت إنتراست إيرادات سنوية بلغت 800 مليون دولار، ويعمل لديها أكثر من 2.500 موظف. وتقدّم الشركة خدماتها ومنتجاتها ضمن أكثر من 150 دولة عبر 50 مكتباً في مختلف أرجاء العالم، فضلاً عن شبكتها العالمية التي تضم ما يزيد على 1.000 من شركاء التكنولوجيا والتسويق. وتشمل عملية تطوير الهوية التجارية تجديد شعار وألوان العلامة وموقعها الإلكتروني ومكانتها، بصورة ترتبط كلياً بتركيز إنتراست على ضمان أعلى سويات الأمان في عالمنا المتغير.

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