"إنسينكراتور" تطلق منصّة إلكترونية لتعزيز التحوّل الرقمي بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إنسينكراتور، وحدة الأعمال التابعة لشركة إيمرسون، وأكبر مصنّع لمنتجات التخلُّص من مخلفات الطعام المعدّة للاستخدام المنزلي والتجاري في العالم، إطلاق مركزها الإقليمي للتعليم الإلكتروني بعد الرواج الكبير الذي حققته المنصّة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتعزيز مساهمات الشركة في مجال التحوّل الرقمي. ففي عام 2019، تمّ تسجيل 900 ساعة تدريبيّة على المنصّة ضمن المنطقة فحسب، كما حققّت المنصّة نجاحاً ملحوظاً خلال فترة الإغلاق الناجمة عن جائحة كوفيد-19، حيث استقبلت حوالي 500 طالب.

وقال محمد كرم، مدير أول تطوير الأعمال لدى شركة إنسينكراتور في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: كنّا مجهّزين جيداً وقادرين على تزويد عملائنا بالأدوات والحلول المناسبة خلال ذروة فترة تقييد الحركة والتنقّل الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وبما أنّ الجائحة أدّت إلى تغييرات كثيرة في روتيننا اليومي، كان لا بدّ من اللجوء إلى الحلول الرقمية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتسريعها. وتماشياً مع رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل البنى التحتية القوية التي توفرها، سنستمر بتأمين الوصول السهل إلى المعلومات وتعزيز ثقافة التعليم للجميع. ونهدف بذلك إلى تمكين شركائنا من اكتساب المعارف والاستمتاع بأوقاتهم خلال هذه الرحلة.

وتهدف المنصّة إلى التفاعل مع العملاء ممن يودّون الاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلّقة بمنتجات "إنسينكراتور" وكيفيّة استخدامها. كما تهدف إلى تشجيع شركائها التجاريين وغيرهم من المتخصصين في القطاع على الاستخدام التدريبيّ للمنصة، بغية الحصول على معلومات حول مجموعة من المنتجات، تشمل منتجات التخلُّص من مخلفات الطعام وتقنيات إدارة المياه ومنتجات التخلُّص من مخلفات الطعام المُعدّة للاستخدام التجاري.

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