"دو" توقع اتفاقية بيع حصتها في "خزنة داتا سنتر" بـ 800 مليون درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية بيع حصتها المملوكة بشكل غير مباشر في شركة "خزنة داتا سنتر ليمتد" مقابل 800 مليون درهم.

وقالت "دو" في بيان لها نشر على سوق دبي المالي، إن شركة "آي آي تي سي إنفستمنت هولدينجز ليمتد" - شركتها التابعة والمالك المباشر للحصة المبيعة- قامت بالتوقيع على اتفاقية بيع وشراء حصص مع شركة "التكنولوجيا القابضة".

وأضافت أن إبرام الصفقة يظل مشروطاً باستكمال الإجراءات المتعارف عليها في الصفقات المشابهة.

وأشارت إلى أن هذه الصفقة تتماشى مع استراتيجيتها لمتابعة تطوير مراكز البيانات من خلال إما الملكية الكاملة أو الشركات التجارية، حيث سيتيح ذلك لها تسريع نموها في هذا المجال.

وكشفت أن الصفقة ستؤدي إلى تدفق نقدي بقيمة 800 مليون درهم وصافي أرباح بنحو 521 مليون درهم، لافتة إلى أن ذلك سينعكس على بياناتها المالية في الربع الثالث إذا تم استكمال الصفقة قبل تاريخ 30 سبتمبر 2020.

وكان مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" وافق خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، على بيع حصة الشركة غير مباشرة والبالغة 26% في شركة "خزنة داتا سنتر ليمتد"-بما في ذلك حصتها في قروض المساهمين- إلى شركة "التكنولوجيا القابضة".

وتعد شركة "خزنة" والتي مقرها أبوظبي. مركز البيانات التجاري المخصص لاستيعاب أنظمة المعلومات ذات المساحات الكبيرة والطاقة الاستيعابية العالية، ويعتبر الأول من نوعه في دولة الامارات.

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