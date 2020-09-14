منح عقود الاستشارات الهندسية والتصميم للمرحلة الأولى بمشروع جزيرة الجبيل

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة جزيرة جبيل للاستثمار، منح عقد لتصميم 16 نموذجاً لفلل ومنازل تاون هاوس، ضمن المرحلة الأولى من مشروع جزيرة الجبيل في أبوظبي، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات درهم. وتشمل المخططات أبنية مختلفة، وقطع أراضٍ مزودة بالخدمات، تتراوح مساحتها ما بين 1200 متراً مربعاً، و2205 أمتار مربعة.

ومن المقرر بدء أعمال بناء هذه المنازل في الربع الأول 2021، والانتهاء منها نهاية عام 2023. كانت شركة جزيرة جبيل للاستثمار، أطلقت في يناير 2020، أعمال البنية التحتية للمشروع، بقيمة 400 مليون درهم. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الأعمال نهاية 2021، وبالتالي، سيتمكن المستثمرون من استلام قطع الأراضي نهاية العام القادم.

وتوفر المنطقة الاستثمارية في جزيرة الجبيل، قطع أراضٍ جاهزة للبيع، وعقارات راقية ومتوسطة التكلفة، بالإضافة إلى متاجر التجزئة، والمساحات المكتبية والمطاعم وغيرها. سيتضمن المشروع مساحات خارجية متاحة في الهواء الطلق، بما فيها المنتزهات، ومسارات المشي، ومحطات التجديف بزوارق الكاياك، ومسارات دراجات الهواء، للترحيب بعشاق الطبيعة والرياضات البحرية. وستشكل جزيرة الجبيل، البالغة مساحتها 4.6 ملايين متر مربع لدى إنجازها، نواة لمجتمع ذي كثافة سكانية منخفضة، ومزود بكافة الخدمات والمرافق، وسط طبيعة خلابة.

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