"أرابتك" تفوز بعقد من "أدنوك البرية" بقيمة 404 مليون درهم

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شركة "أرابتك القابضة"، عن فوز شركة الهدف للإنشاءات الهندسية "الهدف" التابعة لها، بعقد من شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدنوك البرية) بقيمة تصل إلى حوالي 404 مليون درهم ( ما يساوي 110 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاحد على سوق دبي المالي، إن العقد البالغ مدته 20 شهراً، يتضمن تصميم وتوريد وإنشاء مرافق لاستلام النفط الخام في محطة جبل الظنة في أبوظبي، من أجل استراد النفط الخام غير المعالج من حقل زاكوم العلوي ونقله لمصفاة الرويس الغربية لمعالجته.

وصرح وائل فرسخ الرئيس التنفيذي لمجموعة أرابتك، بأن العقد الجديد يعزز أواصر العلاقات مع أدنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف فرسخ: " يأتي فوزنا بهذا المشروع الهام بما يتماشي مع استراتيجيتنا، ويعزز حضورنا في قطاع النفط والغاز".

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