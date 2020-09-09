"سمانا" تنجز 100% من البنى الفوقية لمشروع "سمانا هيلز" بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة "سمانا للتطوير العقاري" ومقرّها دبي، إنجاز البنية الفوقية لمشروع "سمانا هيلز"، المجمّع السكني المكوّن من 5 طوابق وتوابعها بالكامل قبل الموعد المحدّد لها.

وكانت أعمال البناء في المشروع الذي تصل تكاليفه إلى 100 مليون درهم انطلقت في سبتمبر 2019، وتواصلت منذ ذلك الحين بوتيرةٍ متسارعة.

ويأتي إنجاز البنية الفوقية بنسبة 100% قبل الموعد المحدّد لها بالرغم من إجراءات الإغلاق لمواجهة انتشار جائحة "كوفيد 19". وتقرّر تسليم مشروع "سمانا هيلز" السكني المكوّن من خمسة طوابق وتوابعها في الربع الثالث 2021.

ويقع مشروع "سمانا هيلز" بتصميمه على طراز منتجع في "أرجان دبي لاند"، ويمتدّ فوق مساحةٍ إجمالية تبلغ 100,000 قدم مربع، ويضمّ 205 وحداتٍ متنوعة.

وقال عمران فاروق، المدير التنفيذي لمجموعة "سمانا للتطوير العقاري": شعرنا أنّ من واجبنا إتمام المشروع بالكامل قبل أن نطلب من المشترين وضع أموالهم في هذا الاستثمار العقاري. ومع النموّ المتواصل في سوق العقارات في دبي، يهتمّ الساعون إلى شراء العقارات بأن يتمّ تسليم المشروع في الوقت المحدّد له، بالإضافة إلى الجودة في أعمال التشطيب النهائية".

وختم بالقول: "سنحافظ على الوتيرة ذاتها من العمل التي ستقودنا في نهاية المطاف إلى تقديم تسليم المشروع في الربع الثالث من العام 2021، ويأتي تسليم مشروع "سمانا هيلز" في الوقت المناسب تماماً لانطلاق فعاليات "معرض إكسبو 2020" الذي جرت إعادة جدولته ليبدأ أول أكتوبر 2021".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز