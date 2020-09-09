اختتام عمليات بيع حي "إيلان" السكني من "ماجد الفطيم" بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

حققت شركة "ماجد الفطيم" نجاحاً جديداً في ختام المرحلة الثالثة من عمليات بيع الوحدات السكنية في حي "إيلان" السكني، الذي يقع ضمن مجمع "تلال الغاف"، أحد أبرز المشاريع السكنية في دبي.

وتم بيع 322 وحدة سكنية خلال 48 ساعة من إطلاقها، بعد النجاح الكبير المحقق خلال المرحلتين الأولى والثانية، اللتين شهدتا بيع جميع الوحدات السكنية خلال سبعة أيام فقط.

ومع استمرار الأعمال الإنشائية للبنية التحتية للمشروع، الذي يُتوقع أن يتم تسليمه في ديسمبر 2022، نجح مجمّع "تلال الغاف" في التحول إلى أحد أكثر الوجهات المرغوبة في دبي، بعد أن تم بيع أكثر من 900 وحدة سكنية حتى الآن.

ويأتي هذا الاهتمام الكبير في المشروع انعكاساً لاستراتيجية شركة "ماجد الفطيم"، التي تحرص على رصد احتياجات المشترين والمستثمرين والاستجابة لها، وتقديم وجهات جذابة وفريدة من نوعها.

وتتألف الوحدات السكنية في حي "إيلان" السكني، ضمن مجمع "تلال الغاف"، من منازل تاون هاوس من ثلاث إلى أربع غرف نوم، قريبة من بحيرة "لاغون الغاف" بشاطئها الرملي المصمم للاستجمام والترفيه.

ويحتوي المجمع السكني عدداً من مرافق التجزئة التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، إلى جانب مدرسة ذات شهرة عالمية، في مكانٍ مثالي بين المساحاتٍ الخضراء المفتوحة التي تربط الأحياء السكنية المحاطة بأشجار الغاف، إلى جانب مسارات المشي وركوب الدراجات بطول 18 كم، والمرافق المختلفة المستوحاة من الطبيعة في الهواء الطلق.

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في "ماجد الفطيم": "نعتبر التفاعل الإيجابي الذي شهدناه تجاه حي "إيلان" بمثابة مكافأة وتقدير لرؤيتنا الجريئة لمجمع "تلال الغاف"، وطموحاتنا الخاصة بمستقبل السوق العقارية في دبي ودول الخليج، فالهدف من هذا المجمع بأكمله هو تحقيق أسلوب حياة مثالي يلبي جميع المتطلبات الاجتماعية ويمنح الناس شعوراً بالانتماء".

وأضاف: "ينصب تركيزنا على تقديم أعلى معايير الجودة التي من شأنها أن تلبي بشكلٍ خاص جميع احتياجات السكان العصرية، فمصلحة المشترين تأتي دائماً على رأس اهتماماتنا، ولذلك نعمل وفق مسؤوليتنا كمطورين عقاريين من خلال إعطاء الأولوية لتلبية احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم باقتناء منزلٍ يسعدهم، ومشروع "تلال الغاف" خير دليل على التزامنا هذا".

يُشكل مشروع "تلال الغاف" ترجمةً عملية لرؤية شركة "ماجد الفطيم" بإنشاء وجهات مثالية يكون إسعاد السكان فيها هو المحور المركزي الذي تتزن حوله كل عناصر التصميم، من خلال تقديم مجمعات مزدهرة، مصممة ومبنية بناءً على تطلعات المشترين العصريين.

وهذا يتضمن عقارات ذات جودة عالية وتصاميم متميزة ومستدامة في مواقع ممتازة، ضمن منظومة متكاملة من وسائل ومرافق الراحة والاستجمام، كي تتيح للسكان تحقيق أسلوب حياة اجتماعي، من خلال الاسترخاء والمشاركة في مختلف اللقاءات والأنشطة الاجتماعية، وقضاء كل يوم وكأنه يوم الإجازة.

ويؤكد نجاح المرحلة الثالثة من عمليات بيع حي "إيلان" على ثقة المشترين بالسوق العقارية في دبي واستدامتها الاقتصادية بشكلٍ عام، وبمسيرة شركة "ماجد الفطيم" وسجلها الحافل بالنجاحات على مستوى المنطقة.

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