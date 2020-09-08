مجموعة الفطيم تبرم اتفاقية امتياز مع "أي. إس. واتسون"

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة الفطيم ومجموعة أي. إس. واتسون، المزود لخدمات التجزئة في مجالات الصحة والجمال، اليوم، عن توقيع اتفاقية امتياز حصرية لإطلاق واتسونز، العلامة التجارية للصحة والجمال، في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتُعتبر هذه اتفاقية الامتياز الأولى التي تُبرمها مجموعة أي. إس. واتسون في تاريخها الذي يُقارب 180 عاماً، وهو مشروعها الأول في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر افتتاح أول متاجر واتسونز رسمياً في دبي مول في 1 أكتوبر المقبل، إلى جانب إطلاق بوابة للتجارة الإلكترونية (Watsons.ae) وتطبيق للهواتف المحمولة تحت اسم Watsons UAE، وبرنامج واتسونز للولاء، علماً أن الاتفاقية تنص على افتتاح 100 متجر خاص بالعلامة في جميع أنحاء المنطقة بحلول نهاية 2025.

وقال عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم: "يتمثل واجبنا في دعم النمو الاقتصادي لمنطقتنا والإسهام فيه، بالتوازي مع جذب العلامات التجارية المرموقة والمتمحورة حول العميل إلى شبكتنا الخاصة بمجال التجزئة".

وأضاف الفطيم: طليست شراكتنا مع مجموعة أي. إس. واتسون سوى إنجاز جديد ضمن رحلتنا الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط على قائمة أفضل وجهات التجزئة في العالم. ونتطلع قُدماً إلى طرح هذه العلامة التجارية في مختلف أنحاء المنطقة".

وتشتمل خطة واتسونز لتعزيز حضورها في المنطقة على افتتاح منفذين للبيع في دبي فستيفال سيتي مول ومول الإمارات خلال الربع الأخير لعام 2020، ويعقبها خطوات لدخول سوق السعودية في عام 2021.

وتشتهر واتسونز بقاعدة عملائها التي تضم 100 مليون عضو في برنامج الولاء الخاص بها، فضلاً عن 30 مليون متابع لحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي وخبرتها في سوق الجمال وتجاربها الفعلية والإلكترونية المتكاملة.

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