"عزيزي" تمنح عقداً بـ 40 مليون درهم لـ "دايكن"

المصدر: دبي- البيان

منحت عزيزي للتطوير العقاري عقداً لتوفير أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد بقيمة تزيد على 40 مليون درهم لشركة "دايكن"، المزود العالمي لحلول تكييف الهواء والتدفئة للمباني السكنية والتجارية والتطبيقات الصناعية.

ويشتمل العقد على توفير الأنظمة المتخصصة لأكثر من 35 مبنى لشركة عزيزي في مشروع ريفيرا، على الواجهة البحرية في دبي في مدينة محمد بن راشد، و"كريك فيوز" المكون من 634 وحدة في مدينة دبي الطبية، و"بيرتون" المشروع السكني في قلب الفرجان. ويتألف النظام الذي تورّده الشركة من 72 وحدة لتبريد الهواء من "دايكن"، وأكثر من 10,000 مروحة و62 وحدة لتوفير الهواء النقي.

وقال أفضل حسين، المدير التنفيذي للعمليات في عزيزي للتطوير العقاري: يعتبر هذا العقد الكبير الأحدث في إطار جهودنا للتعاون مع أفضل الموردين، ووقع الاختيار على "دايكن"، لأنها تعد الشركة اليابانية الأفضل في فئتها، خاصة وأنها توفر مكونات عالية التقنية للمراوح ووحدات الهواء وأنظمة التبريد التي تتجاوز جميعها المعايير الدولية من حيث جودة وكفاءة الطاقة.

وقال ماساكي مياتاكي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة "دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا": يعزز هذا التعاون عزيمتنا لتوسيع أعمالنا، وتوفير الحلول المتقدمة للمساهمة في تطوير المجتمع وتوفير الطاقة.

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