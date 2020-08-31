"كوناريس" تتملك 100% من نشاطها التجاري داخل الإمارات

المصدر: دبي- البيان

حصل رجل صناعة الحديد والصلب "بهارات باتيا" الرئيس التنفيذي لشركة "كوناريس"، على موافقة رسمية من مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، في تملك نسبته 100% لعمليات نشاطه التجاري في الإمارات.

وتسهم هذه الخطوة، بحسب "باتيا"، في الارتقاء بعلامة "صُنع في الإمارات" إلى آفاق جديدة، وتعزيز القدرات التصديرية لدولة الإمارات، لما ستكتسبه المنتجات الإماراتية من سمعة وجودة عالية في مختلف أنحاء العالم. إن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد بلا شك سيستقطب جيلاً جديداً من المستثمرين، الذين سيتطلعون لتأسيس أعمالهم في الإمارات. ومع حماية الحكومة لمصالح المؤسسات الصناعية، فإن المزيد من الصناعات ستكون متشجعة للقدوم وإقامة منشآتها هنا.

ويأتي ذلك انسجاماً مع المبادرات الأخيرة، التي نفذتها حكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز أنشطة شركات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل دولة الإمارات، وكانت حكومة الإمارات قد حددت قائمة المشاريع المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100% داخل دولة الإمارات ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وكان باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة "كوناريس"، قد حصل على الترخيص بموجب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكداً التزامه بالاستثمار في مصنع حديث للصلب بطاقة إنتاجية تصل لـ 100.000 طن متري من الحديد، حيث سيقوم المصنع الجديد بتصنيع منتجات، تلبي الطلب المتزايد لمشاريع تطوير البنى التحتية في دولة الإمارات بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، ما يسهم في تزويد المشروعات في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى، بمجموعة منتجات تحمل علامة "صُنع في الإمارات".

وتوجه باتيا بالشكر لقيادات الدولة على رؤيتهم لتحويل الإمارات إلى مركز رئيسي للتصنيع في المنطقة. وقال "لقد هيأت دولة الإمارات قيادة وحكومة البيئة المثالية لتشجيع الشركات على الازدهار، وهو ما يجعلنا كوننا مستثمرين فخورين بأن نكون جزءاً من مسيرة تطوّر هذه البلاد".

وأضاف باتيا: "نعتبر من أوائل المصنّعين في مجال الصلب، الذين يعملون على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لتلبية متطلبات المشاريع الصاعدة في دولة الإمارات. تمت مواءمة عملياتنا التشغيلية مع احتياجات الدولة لتطوير مشروعات البنى التحتية، واضعين في الاعتبار رؤية الإمارات وخطة دبي للعام 2021. ونتوقع طلباً جيداً على منتجاتنا من المشاريع الجارية والمرتقبة في دولة الإمارات".

وختم"باتيا"بقوله"إن منتجات الشركة تُستخدم في مجموعة واسعة من المشاريع الكبرى في الإمارات، بما في ذلك مشروع "قطار الاتحاد" ومشروع "إكسبو 2020" المرموق. ونتوقع أن تقوم حكومة دولة الإمارات بالإعلان عن مشاريع جديدة ضمن قطاعات مختلفة، حيث ستكون الصناعات المحلية أكثر استعداداً لمواءمة عملياتها التشغيلية مع متطلبات وتطلعات المشاريع الجديدة".

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