"إيدنرد الإمارات" تطلق نسخة من تطبيق C3Pay بمزايا إضافية لتعزيز الأمان

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة إيدنرد للتكنولوجيا المالية نسخة محسّنة من تطبيق الجوال C3Pay، بهدف تزويد حاملي البطاقات المصرفية بتجربة رقمية سلسة ومبسطة. وتعزّز الميزات الجديدة أمام المعاملات المصرفية، إذ تمكّن المستخدمين من التحكم الكامل بأموالهم وإدارتها بطريقة سليمة، خاصة في هذه الأوقات الاستثنائية.

وفقاً لبيان صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد ارتفع معدّل استخدام الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة بنسبة 50 ٪ هذا العام، وتواصل هذه الزيادة بالارتفاع مع استمرار انتشار وباء "كوفيد 19". وأشار استطلاع آخر أجرته مؤسسة أوندو، إلى زيادة حركة المدفوعات غير التلامسية، حيث بدأ 30 ٪ من المستهلكين تجريب هذه الميزة لأول مرة منذ بدء جائحة "كورونا". كما عبّر 70 ٪ من هؤلاء المستهلكين عن رغبتهم بمواصلة استخدام الحلول غير التلامسية، حتى بعد السيطرة على الوباء والقضاء عليه.

وقال أنوار بوركادي إدريسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في إيدنرد الإمارات: "شهدنا في النصف الأول من العام ارتفاعاً حاداً في الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة، ويرجع ذلك جزئياً، إلى الاضطرابات الناجمة عن انتشار وباء "كوفيد 19". وفي إيدنرد الإمارات، نؤمن بأن الخدمات المصرفية الرقمية، هي مفتاح مهم لتمكين الموظفين، وذلك بتزويدهم بالقدرة على الوصول إلى مواردهم المالية بكل سلاسة. لهذا، نحرص على تقديم منصة آمنة ومضمونة لحاملي بطاقاتنا لإجراء معاملاتهم أونلاين بكل سهولة، في الوقت الذي نواصل به حماية مستخدمينا من خلال التواصل الفوري معهم، وتزويدهم بإرشادات السلامة داخل التطبيق ذاته، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية القصيرة. سيلاحظ المستخدمون فوراً، أننا أدخلنا تحسينات كبيرة على التطبيق، بناءً على ردود فعل وآراء عملائنا، والتي راعينا فيها أولوياتهم ومتطلباتهم، وركزنا جهودنا للتصدي للتحديات والمصاعب التي تواجههم".

وشهد انتشار الهواتف الذكية زيادة ملحوظة، من 73.8 ٪ في عام 2016، إلى 96 ٪ في عام 2019 (حتى في القطاعات غير المصرفية). وخلال فترة الحجر الصحي المنزلي، تدفق الملايين على الخدمات المصرفية الرقمية لإجراء المعاملات من منازلهم. وهنا برز دور تطبيق C3Pay، إذ نجح في تقديم تجربة دفع رقمية سلسة لحاملي البطاقات، ومنصة آمنة لتحويل الأموال إلى الوطن، أو لإعادة شحن رصيد هواتفهم المحمولة. ومن جهة أخرى، كشف اندلاع وباء "كوفيد 19" عن أهمية قيام الشركات الإماراتية بالتركيز على تحقيق الشمول المالي الرقمي للسكان، سواءً المتعاملين مع البنوك أو غيرهم.

وتتوفر أحدث نسخة من التطبيق على غوغل بلاي ومتجر أبل، حيث يمكن لجميع حاملي بطاقات C2Pay الحاليين، تنزيلها بكل سهولة. يتميز التطبيق بواجهة سلسة وسهلة الاستخدام، وخدمات مصرفية عالية الجودة، عبر الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى ميزات محسّنة لإشعارات الرسائل القصيرة، مع القدرة على الإبلاغ عن البطاقات المفقودة أو المسروقة مباشرة، واستبدال البطاقات الحالية والتحويلات المالية الفورية إلى حسابات C3Pay الأخرى.

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