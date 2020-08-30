"ميلينيوم" تطلق عملياتها الدولية في دبى لدعم قطاع التمويل الإسلامي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة ميلينيوم لحلول الإتصالات والمعلومات، وهي مزود أساسي للحلول المصرفية لقطاع التمويل الإسلامي، عن بدء إدارة عملياتها الدولية في إمارة دبي.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواصل فيه قطاع الصيرفة الإسلامية العالمية تحدى التعافي من الأزمة الاقتصادية الحالية، وتوسيع وجوده العالمي، وفقًا لتومسون رويترز.

ومن المتوقع أن تصل أصول التمويل الإسلامي إلى 14 تريليون درهم بحلول عام 2023، ليسجل ارتفاعا من 8 تريليون درهم عام 2016.

وبلغت الأصول المالية الإسلامية العالمية 2.5 تريليون دولار في عام 2018، تمثل الأصول المصرفية الإسلامية منها 70٪ أو 1.72 تريليون دولار، ومن المتوقع نمو إصدار الصكوك إلى 115 مليار دولار في 2020، على الرغم من الأزمة الحالية، وفقًا لوكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز".

ويقول ال محمود حسين، الرئيس التنفيذي لشركة ميلينيوم إنفورميشن:"مع الثورة الصناعية الرابعة التي أحدثت تغيرات هائلة في القطاع المالي العالمي، تحتاج البنوك الإسلامية إلى الانتقال إلى الجيل الجديد من الحلول المصرفية الأساسية التي يمكن أن تتزامن مع حلول التكنولوجيا المالية الجديدة دون الإخلال بالنظام المصرفي الشامل، لهذا السبب، أنشأنا عملياتنا الدولية في دبي للتواصل مع غالبية البنوك الإسلامية ومساعدتهم على الانتقال إلى نظامنا المصرفي الإسلامي الأساسي الحديث - أبابيل - وهو حل يغير قواعد اللعبة قطاع البنوك المتوافق مع الشريعة الإسلامية".

وأضاف: "معظم الأنظمة المصرفية الأساسية الحالية ستصبح قديمة مع زيادة التغيرات في التكنولوجيا المالية وسيتعين على البنوك الانتقال إلى أنظمة الجيل الجديد في السنوات 3-5 المقبلة. أولئك الذين يفشلون في القيام بذلك، سوف يخسرون السباق ويفقدون الأعمال في عالم مالي أكثر تنافسية".

و"أبابيل، الذي تم تنفيذه في 500 فرع من 14 مصرفاً ومؤسسة مالية غير مصرفية، هو حل مصرفي أساسي متطور شامل للخدمات المصرفية الإسلامية التي تغطي جميع مجالات الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تم تصميم المحرك الرئيسي لأبابيل على أنه حل متوافق مع الشريعة الإسلامية، وليس منتجًا ثانويًا لتطبيق مصرفي تقليدى.

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