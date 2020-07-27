"الجبيل للاستثمار" تمنح عقدا بقيمة 86 مليون درهم لشركة "المقاولون الخليجيون"

المصدر: وام

أعلنت شركة جزيرة جبيل للاستثمار عن إرساء عقد بقيمة 86 مليون درهم على " شركة المقاولون الخليجيون" لإنشاء تقاطع جديد على طريق الشيخ خليفة بن زايد السريع "E-12" لضمان انسيابية الحركة المرورية العامة إلى المرحلة الأولى من مشروع جزيرة الجبيل.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ أعمال التقاطع التي ستستمر لمدة 18 شهرًا في أغسطس 2021 حيث سيتضمن المشروع بناء مدخل ومخرج يتكونان من مسارين، بالإضافة إلى إنشاء جسر علوي فوق الطريق السريع ومزود بالإشارات المرورية لربطه بشبكة الطرق الداخلية في المشروع .

وأكدت شركة جزيرة جبيل للإستثمار أنها قد منحت حتى الآن عقوداً بقيمة 486 مليون درهم من أصل 600 مليون درهم التكلفة الإجمالية لأعمال البنية التحتية في مشروع جزيرة جبيل.

وقال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار إن أعمال مشروع جزيرة الجبيل تستمر وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تسير أعمال البنية التحتية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.. مشيرا إلى أن مشروع تقاطع الطريق السريع سيساهم في تعزيز قدرتنا على إنجاز أعمال البنية التحتية وفق الخطة الموضوعة.

وأكد أنه مع انطلاق أعمال البنية التحتية في أوائل يناير 2020 ستتمكن الشركة من البدء في أعمال بناء الفلل بنهاية العام، والتي من المقرر تسليمها في 2023 ، لافتا إلى أن المشروع سيعمل على تعزيز المشهد العقاري في أبوظبي من خلال بناء وجهة سكنية مرموقة في العاصمة توفر أسلوب حياة فريد من نوعه لسكانها الذين سيتمتعون بأعلى معايير الفخامة والخدمات المتكاملة .

وستشكل جزيرة الجبيل البالغة مساحتها 400 هكتار لدى إنجازها نواة لمجتمع ذي كثافة سكانية منخفضة، ومزود بمجموعة متميزة من الخدمات والمرافق التي تلبي توقعات السكان، وتوفر المنطقة الاستثمارية الجذابة في الجزيرة قطع أراضٍ مخدومة مخصصة للبيع وعقارات راقية ومتوسطة التكلفة بالإضافة إلى متاجر التجزئة والمساحات المكتبية والمطاعم وغيرها.

كما سيتضمن المشروع مساحات خارجية متاحة في الهواء الطلق بما فيها المنتزهات، ومسارات المشي، ومحطات التجذيف بزوارق الكاياك، ومسارات دراجات الهواء لعشاق الطبيعة والرياضات البحرية.

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